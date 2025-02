Notre planète est-elle préparée à l’impact d’un astéroïde ?

Le 25 décembre dernier, la NASA a repéré un astéroïde d’une largeur comprise entre quarante et quatre-vingt-dix mètres, parcourant le système solaire à toute allure en direction de notre planète. Les agences spatiales internationales prédisent qu’en cas d'impact, le 22 décembre 2032, des dégâts considérables seraient à prévoir.

Le couloir d’entrée, c’est-à-dire, la possible zone d’impact, a été estimée entre l’océan Pacifique, l’Amérique du Sud et l’Afrique. « Sachant qu’il y a encore une incertitude sur la trajectoire même, le couloir peut être élargi de plusieurs centaines de kilomètres au nord et au sud de cette trajectoire », souligne Ian Carnelli, membre du groupe consultatif sur la planification des missions spatiales (SMPAG), responsable de la mission HERA et chef de département des systèmes spatiaux à l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Fort heureusement, « la NASA et l’ESA ont calculé il y a quelques jours que la nouvelle probabilité d’impact est de 0,28 % ». Le risque initial était de 3,1 %, bien au-delà du seuil de 1 %, considéré comme le seuil d’alerte.

QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS D’IMPACT ?

À l’aide de modèles numériques, les agences spatiales internationales ont la capacité de déterminer les dégâts qu’un tel astéroïde pourrait causer. Pour être le plus précis possible, il faudrait connaître l’échelle et la composition de ce dernier, or « nous ne connaissons précisément aucun de ces deux éléments », rapporte Ian Carnelli. « Mais nous sommes tout du moins en mesure d’établir des scénarios ».

« Si l’astéroïde s’avère être d’une quarantaine de mètres de diamètre, un des scénarios probables est que l’astéroïde explose dans l’atmosphère », théorise le scientifique. « Comme pour les débris spatiaux, une partie s’évaporerait, le reste tomberait sur terre en morceaux ». Sur Terre, des vitres se briseraient et certains bâtiments seraient endommagés, « il y aurait probablement des blessés, mais pas de véritable atteinte à la vie humaine », rassure Ian Carnelli. Les civils devront impérativement être prévenus et se renseigner. Par exemple, « pour observer l’astéroïde, il ne faudra pas se rapprocher des fenêtres, mais plutôt sortir dehors », conseille le scientifique.

En revanche, dans le cas où le diamètre de l’astéroïde serait plutôt de l’ordre d’une centaine de mètres, « la situation serait un peu plus sérieuse [...]. L’astéroïde aurait le potentiel de détruire, par exemple, un petit pays européen, ou de causer des tsunamis qui ravageraient les côtes et causeraient certainement des morts ». Dans ce scénario, une seule solution : lancer une mission spatiale pour dévier l’astéroïde.

DÉVIER UN ASTÉROÏDE, DE LA SCIENCE-FICTION ?

Ce n’est pas de la science-fiction, les scientifiques travaillent à ces sujets de défense planétaire depuis une vingtaine d’années. « Les agences spatiales européennes et américaines ont été pionnières et aujourd’hui, la communauté est complétement alignée sur les trois techniques que nous pouvons utiliser », explique Ian Carnelli. L’ESA a lancé, sous l’égide de l’ONU, la mission HERA qui a pour objectif de développer ces trois techniques.

Pour les astéroïdes de très grande taille, d’au-delà d’un kilomètre et demi de diamètre, c’est la bombe nucléaire qui serait privilégiée. « Nous la ferions exploser à une certaine distance afin d’utiliser son énergie thermique pour sublimer une partie de la surface », explique le chef de mission. « Cette évaporation agirait comme un moteur qui pousserait l’astéroïde dans une certaine direction ».