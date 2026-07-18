Un système exoplanétaire rare révélé après dix années d’observations

À 346 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cancer, une étoile de type solaire, légèrement plus grande et plus chaude que notre Soleil, est animée d'un oscillement infime. Ce frémissement trahit la présence d’exoplanètes, ces planètes en orbite autour d'une étoile, en dehors de notre Système solaire. L'existence de près de 6 000 d'entre elles a été confirmée. Près de 8 000 exoplanètes-candidates supplémentaires ont été découvertes au moyen de télescopes terrestres ou d'observatoires spatiaux, mais leur existence doit encore être confirmée.

En 2015, le télescope spatial Kepler avait identifié cinq exoplanètes autour de cette étoile, nommée HIP 41378, en détectant les baisses de luminosité provoquées lorsqu'elles passaient devant elle. Mais le système restait encore largement énigmatique. Salomé Grouffal, chercheuse en post-doctorat à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, a repris cette décennie de mesures, fruit d'une collaboration internationale. L'étude, parue en 2026, livre enfin la masse des six planètes, et les signes de l'existence d'une septième.

UN SIGNAL PLUS LENT QU'UN PIÉTON

Lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle en masque une partie de sa lumière, ce qui donne des indices sur sa taille. C'est ainsi que Kepler avait repéré cinq des planètes de HIP 41378. Cette méthode, dite des transits, donne le rayon des planètes, mais pas leur masse. « Sans cette information, il est très difficile de déterminer leur composition », explique Salomé Grouffal.

Pour évaluer la masse d'une planète qu'on ne voit pas, les astronomes observent son effet sur l'étoile. En orbitant, chaque planète attire son astre et le fait osciller légèrement ; vue de la Terre, l'étoile se rapproche puis s'éloigne, et ce balancement se manifeste par d'infimes variations de vitesse. Par cette méthode, dite des vitesses radiales, les astronomes parviennent à déduire la masse de la planète. Dans le cas de HIP 41378, le mouvement est minuscule. « L'étoile ne "bouge" que de quelques mètres par seconde, ce qui est à la limite de ce que nos instruments peuvent mesurer », indique la chercheuse, un signal plus lent que la marche d'un piéton.