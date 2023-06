La dernière théorie de Stephen Hawking

Thomas Hertog explique que si l’on ne combine pas la théorie de la relativité et la théorie quantique, il manque les éléments nécessaires pour comprendre et visualiser l’univers dans ces trois dimensions. Par exemple, d’un point de vue quantique, il manquait la dimension du temps. Or, « depuis la découverte du Big Bang, le temps a toujours été le problème », précise Thomas Hertog « Georges Le Maître a dit "le temps a un début" ». Cette découverte d’holographie, dans le contexte de la théorie des cordes, est la clef qui permet de développer la théorie de l’origine du temps et des constantes physiques de l’univers, et qui vient apporter une réponse au paradoxe du multivers.

« Le caractère évolutif de la physique ne se manifeste pas aujourd’hui ». Le physicien explique que « les règles de la physique sont cristallisées. C’est pour cela qu’on pense que ce sont des vérités absolues. Or si l’on creuse dans la phase violente de la naissance de l’univers qui a semé les grains permettant de façonner les étoiles, les galaxies, et la vie, on découvre une couche plus profonde d’évolution », à laquelle elles sont intrinsèquement liées. Des chercheurs s’intéressent d’ailleurs aujourd’hui à la possibilité que les lois de la physique présentent des petits signes d’évolution, notamment dans le domaine de l’intensité des forces.

Cependant, Thomas Hertog explique que « les lois ne sont probablement pas éternelles, mais il faut des conditions extrêmes, où même la gravité et l’espace-temps deviennent quantiques pour que ce caractère évolutif se manifeste ».

« Il faut trouver des fossiles de cette phase primordiale de cette évolution », ajoute Thomas Hertog. Or, les origines du Big Bang demeurent cachées. « On peut voir très loin dans l’univers et donc dans le passé ». La lumière des étoiles les plus lointaines nous parvient effectivement aujourd’hui, après avoir effectué un long voyage dans l’univers. On peut donc se rapprocher de l’origine des choses. « Mais on ne peut pas regarder directement le Big Bang. L’univers était alors beaucoup trop chaud [et opaque], comme une sorte de mur ».