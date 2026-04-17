La comète C/2025 R3 sera‑t‑elle visible depuis la Terre ?
La comète C/2025 R3 offre une opportunité rare de comprendre ce qui distingue une comète ordinaire d’une véritable grande comète.
La comète C/2025 R3 (PanSTARRS) passant au-dessus du Bietschhorn en Suisse début avril. Selon les astronomes, l'évolution de sa brillance offre un aperçu de la nature imprévisible de ces visiteurs glacés.
De temps en temps, une comète fait son apparition et promet un spectacle extraordinaire. La comète C/2025 R3 (PANSTARRS) en est l'exemple parfait. Visible en ce moment dans le ciel nocturne à travers des jumelles ou un télescope, elle fait déjà l'objet de comparaisons avec les « grandes comètes » qui offrent des spectacles célestes inoubliables.
Mais qu'est-ce qu'une « grande » comète ? Et celle-ci a-t-elle le potentiel pour en devenir une ? Si les astronomes affirment que C/2025 R3 pourrait figurer parmi les comètes les plus brillantes de l'année, sa luminosité à elle seule ne suffit pas à rendre une comète inoubliable.
QU'EST-CE QU'UNE « GRANDE » COMÈTE ?
L'expression « grande comète » peut sembler impressionnante mais il s'agit en réalité d'un terme informel. Tout comme une « super Lune », une « grande comète » ne correspond pas à une classification scientifique officielle. Il s'agit plutôt d'une appellation populaire qui tient à la façon dont une comète apparaît aux yeux des observateurs sur Terre. En résumé, une grande comète offre un spectacle éblouissant.
Si la définition d'une grande comète est subjective, les astronomes et amateurs d'astronomie ont tendance à s'accorder sur un critère essentiel : la visibilité à l'œil nu. « Ma définition personnelle d'une grande comète est très simple : si vous allez dehors dans un endroit sombre et que vous regardez dans la bonne direction, vers la comète, celle-ci sera visible d'un seul coup d'œil, sans qu'il ne soit nécessaire de la chercher ni d'utiliser d'instruments d'observation » indique David Schleicher, astronome à l'observatoire Lowell.
La plupart des comètes n'atteignent jamais ce niveau de brillance et ne restent visibles qu'à l'aide de jumelles ou d'un télescope. « Généralement, une grande comète n'apparaît qu'une fois tous les six ou douze ans » explique David Schleicher. « Mais, dans de rares cas, on peut voir deux grandes comètes à seulement un an d'intervalle, voire moins ».
Étant donné que ce terme n'a pas de définition officielle, il n'existe pas non plus de liste officielle. Néanmoins, quelques comètes exceptionnelles sont largement reconnues, notamment la comète Hale-Bopp (C/1995 O1), qui a été visible pendant dix-huit mois, et la comète de Halley qui, lors de son passage en 1910, était visible en plein jour.
POURQUOI EST-IL SI DIFFICILE DE PRÉDIRE LE PASSAGE DES GRANDES COMÈTES ?
Lorsqu'ils repèrent une nouvelle comète, les astronomes calculent rapidement son orbite en observant sa position, qui change constamment, par rapport à des objets connus, notamment certaines étoiles.
Mais comme les comètes, principalement composées de fragments de glace et de roche faiblement liés entre eux, sont réputées pour leur instabilité, leur brillance varie fréquemment et sans aucune régularité apparente.
« Peut-être est-elle en train de connaître un pic d'activité et qu'elle reviendra à la normale. Peut-être n'a-t-elle jamais été si proche du Soleil auparavant et un léger réchauffement libère de grandes quantités de poussière et de gaz qui s'épuisent ensuite rapidement » explique David Schleicher. Il souligne que la luminosité d'une comète peut aussi varier en fonction de la distance qui la sépare de la Terre (les comètes les plus proches semblent plus brillantes) et de la taille de son noyau : les comètes les plus grandes ont une « surface plus grande à partir de laquelle de la poussière et du gaz peuvent être libérés ».
De plus, à mesure que les comètes s'approchent du Soleil, leur corps glacé se vaporise, formant de longues queues de gaz et de poussière. À mesure que la comète change de forme, sa luminosité peut varier mais il est difficile de prédire la façon exacte dont elle va se comporter. Dans certains cas, lorsqu'une comète s'approche du Soleil, elle peut entièrement se désintégrer avant d'avoir pu offrir un spectacle grandiose. C'est le sort qu'a connu la comète C/2026 A1 (MAPS), qui avait le potentiel de devenir une grande comète, la semaine dernière.
QUE SAVONS-NOUS DE LA COMÈTE C/2025 R3 (PANSTARRS) ?
Depuis que les astronomes ont découvert la comète C/2025 R3 (PANSTARRS) en septembre 2025, ils en ont appris beaucoup sur son histoire.
« Elle s'est probablement formée près de Saturne ou d'Uranus au tout début de la formation de notre système solaire et a ensuite été projetée dans le nuage d'Oort où elle est restée littéralement congelée pendant des milliards d'années avant d'arriver récemment à proximité de notre planète » explique David Schleicher. « Elle se dirige vers le Soleil depuis environ 160 000 ans ».
Toutefois, certaines propriétés physiques de la comète restent incertaines. Selon David Schleicher, « la poussière et le gaz libérés par la surface de son noyau masquent la vue du noyau lui-même mais sa luminosité globale suggère qu'il mesure moins d'un kilomètre ».
C'est un noyau de petite taille selon les normes cométaires, ce qui n'augure rien de bon pour le potentiel de la comète à devenir « grande », malgré l'engouement initial. David Schleicher ne fait pas de détour dans son évaluation : « ce sera peut-être la comète la plus brillante de 2026 mais ce ne sera certainement pas une grande comète. Désolé ! ».
Cette distinction entre la comète la plus brillante de l'année et une « grande » comète est importante. Une comète peut surpasser les autres au cours d'une année donnée sans pour autant offrir un spectacle visible à l'œil nu. Dans ce cas-là, la petite taille de la comète associée à une géométrie d'observation loin d'être idéale limite son potentiel.
COMMENT OBSERVER LA COMÈTE C/2025 R3 (PANSTARRS) ?
Même dans les meilleures conditions, la comète C/2025 R3 (PANSTARRS) restera difficile à observer, en particulier dans l'hémisphère nord.
« Pendant une grande partie du mois d'avril, elle sera très basse dans le ciel, près de l'horizon est, environ une heure avant le lever du soleil », affirme David Schleicher, qui s'attend à ce que la comète atteigne le maximum de sa brillance entre le 17 et le 27 avril. Après cela, la comète continuera de se diriger vers le sud, ce qui la placera dans une position plus favorable à l'observation depuis l'hémisphère sud.
Pour les observateurs du ciel occasionnels, cela signifie que la comète ne devrait pas constituer un événement incontournable. Mais, encore une fois, la nature pourrait nous surprendre...
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.