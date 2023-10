Influence de la Lune : entre mythes et réalités

La pleine lune nous rend-elle insomniaques ? Réveille-t-elle nos pulsions criminelles ? Provoque-t-elle des accidents de la route ?Cet astre peuple nos imaginaires depuis la nuit des temps. Parmi les phénomènes attribués à la Lune, le vrai se mêle aux croyances. Bien souvent, les affirmations qui circulent ne reposent en fait que sur des traditions et de puissants biais cognitifs. Tour d’horizon des idées reçues sur l’influence de la Lune avec Yaël Nazé, astrophysicienne à l’Institut d’astrophysique et de géophysique de l’Université de Liège, et autrice du livre Astronomie de l’étrange paru en 2021 aux éditions Belin.

LA PLEINE LUNE EST-ELLE RESPONSABLE DES NUITS SANS SOMMEIL ?

À la suite d’une mauvaise nuit, nous sommes nombreux à blâmer la pleine lune. Des études scientifiques (contestées) ont même validé ces accusations. En 2013, une étude suisse a démontré que la pleine lune dégradait un peu le sommeil, y compris lorsque l’on dormait dans une pièce aveugle. « Toute la communauté scientifique a sursauté » soupire Yaël Nazé.

Les doléances des chercheurs ? Cette étude se basait seulement sur trente-trois sujets, et n’analysait pas le sommeil de la même personne au cours de plusieurs mois lunaires. Elle se contentait de comparer le sommeil d’une personne A pendant une phase donnée à celui d’une personne B pendant une autre phase. Et A et B n’avaient pas le même âge, or l’âge est un facteur essentiel dans la qualité du sommeil... Résultat, l’étude ne peut prouver l’impact de la Lune sur le sommeil.