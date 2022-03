Un morceau de fusée à la dérive vient de s'écraser sur la Lune

« Ce n'est pas très grave au niveau actuel d'occupation de la Lune, dont la population se résume actuellement à : robots, une vingtaine ; humains : zéro. Et peut-être quelques mutants extraterrestres nés des excréments humains laissés là-bas, » déclare l'astronome Jonathan McDowell du Harvard-Smithsonian Institute for Astrophysics. « Il n'y a pas grand-chose à frapper. »

Ce ne sera probablement pas toujours le cas. L'exploration lunaire revient sur le devant de la scène, l'Homme souhaite à nouveau y établir des bases, en surface ou en orbite. Les sociétés privées se joignent aux quelques nations qui ont déjà envoyé du matériel sur la Lune. Si cette collision n'est pas un réel problème, la prochaine pourrait l'être.

« Nous devons aller dans l'espace de façon responsable, » déclare Michelle Hanlon, avocate en droit spatial à l'université du Mississippi et fondatrice de l'organisation à but non lucratif For All Moonkind, qui cherche à préserver le patrimoine lunaire. « Cela signifie agir de la bonne manière, savoir où se dirigent nos fusées et veiller à ne pas lancer n'importe quoi sur la Lune juste pour le plaisir. »

QUEL EST CET OBJET SUR LE POINT DE FRAPPER LA LUNE ?

L'objet identifié WE0913A est surveillé de près depuis sa détection en 2015 lors d'une enquête visant à identifier les astéroïdes potentiellement dangereux. En janvier, l'astronome Bill Gray a lancé un programme informatique pour calculer sa trajectoire et une ligne clignotante est apparue à l'écran avec une inscription surlignée en rouge : IMPACT. D'après les calculs du logiciel, WE0913A allait s'écraser sur la Lune le 4 mars 2022.

En s'appuyant sur ses dimensions, environ 3 m de large pour 12 m de haut, les scientifiques estiment avec confiance que l'objet est un étage supérieur de fusée, le segment qui se sépare de l'étage inférieur pour propulser une charge utile plus loin dans l'espace. WE0913A est lumineux et tournoie toutes les 185 secondes, le comportement typique d'un étage supérieur de fusée à la dérive.

« Il a la trajectoire légèrement courbée caractéristique des corps de fusée à la dérive, c'était un jeu d'enfant, » déclare Vishnu Reddy de l'université d'Arizona, membre de l'équipe dont les observations ont permis de caractériser l'objet.

DE QUELLE FUSÉE PROVIENT-IL ?

Les scientifiques ne sont pas sûrs à 100 %.

Les premières observations suggéraient que l'objet était l'étage supérieur de la fusée Falcon 9 lancée par Space X pour mettre en orbite le satellite DSCOVR de la National Oceanic and Atmospheric Administration à un point de l'espace profond en février 2015. Cependant, il est rapidement apparu que l'étage supérieur de cette fusée avait terminé sa course en orbite autour du Soleil, bien loin de la Lune.

Les astronomes se sont donc mis à la recherche d'autres fusées lancées sur des orbites proches de la Lune vers 2015, en partant du principe qu'un objet aussi lumineux que WE0913A a probablement été repéré par les campagnes de détection des astéroïdes peu de temps après son lancement.