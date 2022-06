Voyager à la vitesse de la lumière : quand la science-fiction met les scientifiques au défi

« Maintenant, si on rajoute une charge, ce qui ferait une énergie électrique en plus de l'énergie gravitationnelle, cela permettrait de contourner ce problème et de se faire repousser [de l'autre côté du trou de ver]. Comme un gigantesque aimant, on serait attirés par le pôle nord et puis repoussés par le pôle sud. Seulement une fois que l'on a fait ça, on ne peut pas repasser dans l'autre sens. » Dans le cadre de narrations prévoyant un voyage retour, ce raccourci initial permettrait certes de se déplacer rapidement, mais nous obligerait au retour à faire le tour de l'univers pour revenir au point de départ. « C'est comme si vous preniez un raccourci pour aller à l'église mais que pour revenir chez vous, vous deviez faire le tour du village » image Marie-Christine Angonin.

Pour pouvoir voyager dans les deux sens du trou de ver, comme dans Interstellar, il faudrait une énergie dont la densité serait plus faible que le vide, une masse qui puisse nous repousser vers un trou blanc lorsque l'on s'approche d'elle. « Pour ça, il faudrait que l'on ait une masse négative quelque part » relève Marie-Christine Angonin. « Ce serait de l'anti-gravité, c'est-à-dire un lieu d'où on serait rejetés au lieu d'être attirés. L'anti-gravité est très présente dans la science-fiction, mais dans la vie quotidienne, ça n'a jamais été mis en évidence, même dans les énergies du vide. »

Des notions difficiles à interpréter par des néophytes, tout fans de science-fiction soient-ils. C’est pourquoi la justification narrative de l’hyperespace a été développée. Les vaisseaux pilotés par les personnages de fiction passent entre deux extrémités d’un trou de ver à une vitesse supérieure à celle de la lumière, justifiant ainsi un déplacement rapide ne retardant pas l’intrigue. À noter que l’hyperespace mis en scène dans la science-fiction ne fait qu'emprunter certains termes à la science, mais qu’il ne correspond à aucune théorie scientifique.

LA DISTORSION ET LA MÉTRIQUE D’ALCUBIERRE

En 1994, le physicien mexicain Miguel Alcubierre a développé un moyen théorique de déplacement supraluminique qui ne violerait pas le principe physique selon lequel rien ne peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. La métrique d’Alcubierre, en théorie compatible avec la théorie de la relativité restreinte, imagine la possibilité de courber l’espace-temps. Le vaisseau spatial n’avance pas lui-même plus vite que la lumière, mais est pris dans une « bulle » lui permettant de se déplacer d’un point A à un point B plus vite que ne le ferait la lumière. Ladite bulle est formée par la dilatation de l’espace derrière le vaisseau d’une part, et la contraction de l’espace devant le vaisseau d’autre part.

Seulement voilà, si cette théorie respecte a priori les lois de la physique, courber ainsi l’espace-temps pour voyager plus vite que la lumière nécessite là aussi une énergie dont la densité est plus faible que le vide. Or le principe de masse négative, imaginé par Einstein, n’est encore aujourd’hui qu’une hypothèse non-vérifiée et difficilement vérifiable.

« Le problème, c'est qu'une particule qui va plus vite que la lumière restera toujours plus rapide que la lumière, parce que pour la freiner il faudrait une énergie infinie » indique Marie-Christine Angonin. « Réciproquement, amener un objet massif à la vitesse de la lumière nécessiterait une infinité d'énergie. Et ce n'est pas une infinité théorique, ça a été démontré par l'expérience. C'est pour cette raison que dans les accélérateurs de particules, ce ne sont pas des cubes de matière que l'on envoie mais une seule particule, parce qu'il faut déjà une quantité d'énergie colossale pour qu'elle soit simplement relativiste. »

Qu'il existe des bulles d'espace-temps qui aillent à la vitesse de la lumière, voire plus vite que la lumière est théoriquement possible. Mais le problème majeur serait de mettre un vaisseau dans une de ces bulles. « Il faudrait arrêter la bulle, la faire aller moins vite que la vitesse de la lumière, et ça, ce n'est pas possible. Techniquement, il n'y a aucun moyen physique de traverser cette barrière de la vitesse de la lumière » appuie Marie-Christine Angonin.

Mais alors, si l’on considère que les « moteurs à distorsion » – longuement théorisés par les scénaristes de Star Trek – ne peuvent pas être développés du fait même du besoin en énergie négative, ne relèveront-ils jamais que de la fiction ? Pas forcément. Les recherches d’un groupe international de scientifiques sur d’autres classes de « moteurs à distorsion » ont été publiées en 2021 dans la revue Classical and Quantum Gravity.

Les scientifiques de ce groupe, appelé Applied Physics, se sont ainsi penchés sur un théorique « moteur à distorsion » ne nécessitant pas de masse négative. Pour que celui-ci soit physiquement possible, il faudrait disent-ils que le vaisseau ressemble à un bouclier, plat devant et derrière. Leur démonstration, bien qu’incomplète, a l’intérêt de montrer que d’un point de vue mathématique, un moteur à distorsion pourrait être construit.

« La métrique d'Alcubierre, c'était une idée irréaliste et complètement impossible à mettre en œuvre dans la physique quotidienne pour de multiples raisons. [...] Ce que ces scientifiques ont démontré, c'est que la métrique d'Alcubierre est une solution parmi tant d'autres, qui sont plus faciles à mettre en oeuvre, si l'on peut dire. C'est intéressant, mais cela ne veut pas dire que cela soit réalisable » souligne Marie-Christine Angonin. « Si on prend en compte les fluctuations du vide, ce genre d'expériences n'existera que dans une théorie de l'espace-temps quantique avec de très petites énergies et donc avec de toutes petites particules. Un vaisseau spatial à la vitesse de la lumière, c'est complètement irréaliste à l'heure actuelle. »

Malgré l'intérêt que portent les scientifiques pour ces questions depuis de nombreuses années, les voyages supraluminiques devraient donc rester, pour encore longtemps, l'apanage des auteurs de science-fiction.