Le Chevalier d’Eon, un espion travesti au service de la France

Ces deux figures, jouées donc par un seul et même homme, ont permis l’alliance de la Russie et de la France. Le Chevalier d’Eon revient quelques temps plus tard en France et présente au Roi le plan d’attaque de la Russie face aux Prusses.

En récompense, Charles de Beaumont se voit grader au poste de capitaine colonel général des Dragons et attribuer le statut de secrétaire de l’ambassadeur de France en Russie.

LE DOUTE DE TOUT UN ROYAUME

Après la reconnaissance, une lente descente aux enfers commence pour Charles de Beaumont, et cette première mission finit par jeter l’opprobre sur le chevalier. En 1771, alors qu’il est envoyé en Angleterre par le Roi afin d’en apprendre davantage sur l’état des côtes du pays en vue d’une invasion française, la rumeur se propage partout en Europe que le Chevalier d'Eon serait vraiment une femme.

En cause, la douceur de ses traits, la parfaite symétrie de ses prénoms comprenant trois noms masculins et trois noms féminins, ainsi que l'ambiguïté dont il joue face à cette rumeur. Les Anglais en viennent même à parier sur son sexe, les mises atteignant plusieurs centaines de milliers de livres.