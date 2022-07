Un nouveau tronçon de la Voie Domitienne vient d'être dévoilé 

Sous la garrigue reposait la voie antique. C'est au milieu de collines tapissées de chênes verts, dans la campagne environnant Loupian, dans l'Hérault, que des archéologues de l'INRAP ont exhumés l'un des plus longs tronçons connus de la Via Domitia. Cette voie antique a été la première que les Romains ont aménagée en Gaule. Des grands travaux menés entre la fin du 2e siècle et le début 1er siècle avant notre ère pour relier le Rhône et l'Espagne. À la manoeuvre, Domitius Ahenobarbus, proconsul et fondateur de la colonie de Narbonne, a légué son nom à la route.

Les vestiges ont été découverts à la faveur d'un projet d'enfouissement d'une canalisation d'eau. Des sondages préalables en ont repéré les premières traces, avant que des fouilles de l'INRAP ne confirment qu'elles appartenaient bien à la célèbre chaussée. « On supposait qu'elle avait pu passer dans le massif, mais son tracé n'était pas très bien attesté dans cette zone. Elle aurait aussi pu longer le littoral », note Cécile Jung, archéologue à l'INRAP qui a dirigé le chantier de fouilles. Celui-ci a permis de mettre au jour un vaste tronçon de 100 mètres de long sur 18 mètres de large, témoignant de l'inscription monumentale de cette voie dans le paysage.

La découverte apporte un éclairage inédit sur la Voie Domitienne. Son tracé général est connu grâce à la Table de Peutinger, une copie médiévale d'une carte antique figurant les principaux itinéraires du monde romain, et grâce aux gobelets de Vicarello, qui recensent les grandes étapes de la Via Domitia et les distances les séparant. Il est aussi parfois encore préservé sur certaines portions, entre Narbonne et le Rhône, où de petits chemins vicinaux épousent des pans de l’antique parcours.