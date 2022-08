Les énigmatiques menhirs corses

Vers 1200 av JC, un certain nombre de ces monuments vont aussi aller de pair avec les habitats fortifiés apparus quelques siècles plus tôt. La période voit l'essor des mégalithes les plus spectaculaires et emblématiques de la Corse, les statues-menhirs. Une centaine d'exemplaires de ces statues anthropomorphes ont été recensés dans l'île. De taille humaine, ou légèrement plus haute, les personnages sculptés se singularisent par des visages aux traits individualisés. Bon nombre d'entre eux sont aussi figurés avec toute une panoplie guerrière : armes (poignards ou épées), casques et cuirasses. Représentant probablement des guerriers, à moins qu'elles n'incarnent des divinités ou des héros mythiques, ces statues traduisent dans la pierre les temps troublés qui les ont vu naître.

« L'âge du bronze constitue une période mouvementée en Méditerranée, explique Franck Leandri. C'est l'époque de la chute de puissants États, parmi lesquels Mycènes, de grandes catastrophes naturelles, mais aussi d'échanges longues distances entre le nord de l'Europe et le Proche-Orient, qui génèrent des conflits pour l'appropriation des biens précieux qui circulent. L'émergence des statues menhirs reflète cette période d'insécurité ».

La Corse, quoique relativement repliée sur elle-même, baigne aussi dans ce monde méditerranéen traversé par les richesses et les conflits. Une sépulture sous-abris mise au jour à Campu Stefanu en témoigne, qui contenait des parures avec des perles en verre du Proche-Orient et de l'ambre de la Baltique. Les guerriers de pierre rappellent quant à eux par leur style les productions contemporaines de la Méditerranée orientale. Leurs armes font écho à celles des Mycéniens et leurs silhouettes rappellent étrangement des guerriers sculptés à la même époque sur un bas-relief du temple égyptien de Medinet Habu à Karnak.

En 2018, un personnage inédit a rejoint le cortège d'individus pétrifiés de l'île. Remontant au IVe millénaire av JC, cet être pourvu de cornes figure sur une stèle découverte à Balchiria, près de Sartène. Guerrier ou divinité, son style pourrait trahir une influence de la Sardaigne voisine.