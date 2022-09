Douleur, doute et silence : le quotidien des familles de disparus au Mexique

Depuis des années, les lourdeurs de la bureaucratie entravent les progrès de Lizeth. Après avoir soumis le dossier de son père auprès d'un cabinet national du procureur en avril, elle a reçu une convocation pour un nouvel entretien au mois de juin qui s'est encore une fois révélé infructueux. Pour l'heure, Lizeth attend le prochain examen de son dossier, prévu pour la fin d'année. « Nous leur avons laissé le temps de tout examiner, mais je n'attends plus rien de leur part. C'est juste de la paperasse, du travail de bureau, » me raconte Lizeth, accompagnée de son partenaire, dans un café de l'emblématique Torre Latinoamericana. Sa sœur est absente car « elle ne supporte plus d'évoquer cette histoire ». Autour de nous jaillissent les artères de Mexico City et l'océan de gratte-ciel inondant les collines de Mexico City, si bien qu'il est presque impossible de voir où se termine cette ville de neuf millions d'habitants (plus de 20 millions si l'on compte l'ensemble de la métropole). « Nous demandons plus de ressources au gouvernement. Au départ, je pensais que mon cas était le seul à progresser aussi lentement, puis j'ai réalisé que la situation était la même au sein de mon collectif ; les affaires progressent, mais il n'y a pas de réponse, aucun moyen de savoir qui les a enlevés, où ils les ont emmenés, où ils se trouvent ni même s'ils sont vivants ou morts, » témoigne Lizeth, également activiste de la plateforme Búscame.

Fin 2020, le Coahuila est devenu le premier État mexicain à adopter une loi facilitant la localisation, la récupération et l'identification médico-légale des corps retrouvés. Le texte avait pour but de simplifier les procédures d'exhumation des tombes clandestines et de fonder le Centre pour l'identification des restes humains qui a lui-même inspiré la création du Centre national pour l'identification humaine, approuvé en avril 2022. En 2019, le Coahuila était également le premier État à décréter la Déclaration d'absence, une loi empêchant les autorités de renoncer aux enquêtes avant d'avoir éclairci le devenir des disparus.

Cela dit, la directive la plus importante d'entre toutes date de 2017 : la loi générale sur les victimes de disparition forcée. Le point culminant de ce labyrinthe institutionnel est la création d'un nouvel organe destiné à superviser les efforts du gouvernement pour localiser les disparus : la Commission nationale de recherche. À la tête de la commission depuis 2019, Karla I. Quintana explique la situation actuelle par téléphone à National Geographic Espagne en la décomposant selon trois axes principaux : « intersection de différents types de violence, » le crime organisé, les homicides, les féminicides, le trafic ; « l'impunité judiciaire », 98 % des disparitions ne sont pas résolues ; et une « crise de la sécurité » : « La crise des disparitions est liée aux crises de violence dont souffre le pays, elles-mêmes étroitement liées au crime organisé, avec la participation des autorités, surtout des autorités municipales, même si cela existe également au niveau fédéral et étatique. »

D'après Quintana, contrairement à des pays comme l'Argentine et le Guatemala, le Mexique dispose d'une législation « bien plus ouverte » en ce qui concerne les critères pour déclarer une disparition. Pour comprendre cela, il est nécessaire de saisir la différence entre une personne disparue (en raison d'un crime) et non localisée (pour des raisons inconnues). La loi de 2017 a rendu obligatoire de considérer comme personne disparue toute personne non localisée dont les proches sont sans nouvelles depuis plus de trois jours. Le gouvernement a créé un site Web mis à jour quotidiennement sur lequel est consultable une base de données détaillée des cas de disparition au Mexique. Après avoir dépassé les 100 000 personnes disparues et non localisées au mois de mai, le chiffre dépasse actuellement les 105 500 cas, « cela ne signifie pas que plus de 5 500 personnes ont disparu depuis le mois de mai, mais plutôt que les bureaux des procureurs nous ont signalé 5 500 disparitions, » explique Quintana, suggérant que certaines de ces personnes disparues manquaient déjà à l'appel auparavant.