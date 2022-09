Sauver l'histoire du Yémen

Au fil des millénaires, la capitale de la reine de Saba est passée du rang de plus grande cité du sud de l’Arabie à celui de ville de province en ruine du XXIe siècle, connue pour ses agressions à main armée et ses enlèvements. Ceux-ci sont perpétrés par des membres de tribus opposées à un gouvernement central ayant fait disparaître les revenus des réserves de pétrole et de gaz sans en faire bénéficier la population locale. Depuis 2014, cette image d’anarchie a fait place à une autre. La Marib d’aujourd’hui est parsemée de maisons neuves, d’une nouvelle rocade et d’hôtels et de restaurants bâtis par ceux qui ont fui le territoire houthiste et les combats – la ville-champignon d’un Yémen en guerre. Des camions chargés de sacs de ciment pour les maisons et les hôtels parcourent le désert jusqu’à Marib. La production de pétrole, stoppée en 2015, a repris peu à peu et soutient désormais une économie assurant l’indépendance de la ville par rapport au reste du pays. La population de Marib et de son gouvernorat – moins d’un demi-million d’habitants avant la guerre – a été multipliée par sept, augmentée par des personnes déplacées fuyant les zones contrôlées par les houthistes et les territoires contestés. Celles-ci représenteraient 85 % de la population du gouvernorat de Marib.

Mais la situation pourrait à nouveau changer. Car une offensive houthiste lancée début 2021 a frappé les montagnes se dressant derrière l’ancien barrage de Marib et s’est intensifiée un peu plus tôt dans l’année. La ville est désormais à portée des missiles rebelles, dont des dizaines ont touché des quartiers où s’étendent à perte de vue des camps poussiéreux de déplacés abritant plus de 200 000 Yéménites et migrants. Jusqu’à présent, la puissance aérienne destructrice des forces de coalition a tenu les houthistes à distance – en plus d’avoir tué ou blessé plus de 19 200 civils dans tout le pays depuis 2015. Cette année a connu la plus longue période de répit dans les violences. Un cessez-le-feu de deux mois, commencé en avril, a été prolongé de deux mois supplémentaires en juin, dans l’espoir que des pourparlers puissent mettre fin à la guerre.

La ligne de front la plus active du conflit est très préoccupante pour les civils, et les dommages causés à l’héritage culturel du Yémen montrent que ceux qui mènent cette guerre n’hésitent pas à transformer des sites patrimoniaux prestigieux en champs de bataille. En mai 2015, une frappe de la coalition a touché l’une des vannes du grand barrage de Marib, détruisant la tour restante. Il ne reste plus qu’un monceau de gravats.

À l’est de la villemoderne se trouvent les célèbres temples de Saba, Barân et Awwâm, respectivement trône et sanctuaire de la reine de Saba. Distants d’environ 1 km, ces temples exceptionnels, dédiés à la principale divinité de Saba, Almaqah, dieu de l’irrigation et de l’agriculture, sont la source du peu que nous savons sur le monde sabéen.