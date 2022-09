Sommaire du magazine Histoire et Civilisations - septembre 2022

Impérialiste, la Russie ? La constitution de son empire, depuis plus de trois siècles, est impressionnante. Avec l’empereur Pierre le Grand, la Russie (Rous’) devient l’Empire russe (rossiiskaya imperia). Empire qui s’agrandit démesurément pour former, à la veille de la guerre de 1914, un ensemble de près de 22 millions de km2, soit un 1/6 des terres émergées de la planète. L’expansion vers l’est, qui remonte au XVIe siècle, est la plus ancienne. Au-delà de l’Oural, elle atteint la Sibérie occidentale puis orientale, et débouche vers l’océan Pacifique. L’avancée vers l’Extrême-Orient s’est faite aux dépens de la Chine et s’est heurtée durement aux appétits du Japon.

L’expansion vers le sud s’est, quant à elle, accomplie d’abord au détriment de peuples nomades, puis de l’Empire ottoman et de la Perse, qui commencent à être dépecés. Dans le Caucase, l’avancée russe rencontre des résistances, réprimées avec peine. Enfin, l’expansion s’étend aussi vers l’ouest, cette fois aux dépens des pays baltes, de l’Ukraine, de la Pologne et de la Suède. Après la révolution de 1917, l’Union soviétique, officiellement anti-impérialiste, verra pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, l’apogée de l’empire, notamment avec la formation du dit « bloc de l’Est ».

La dissolution de l’URSS, en 1991, suscitera en Russie une réaction « revanchiste », incarnée par le « règne » de Poutine. Dès lors, dans quel cadre l’agression subie par l’Ukraine s’inscrit-elle ? Tragique consolidation sur ses marches ou bien nouvelle phase de (re)conquête d’un ours insatiable ?

Au sommaire également :

LA RUSSIE IMPÉRIALISTE, UNE EXPANSION SANS FIN

Ce ne sont pas seulement les siècles qui séparent la petite principauté de Moscou de la Russie de Vladimir Poutine. L’histoire du pays de Catherine II et de Staline s’inscrit dans un désir d’expansion toujours renouvelé, un pied en Europe et l’autre en Asie. Agrégat de multiples nationalités, ce vaste territoire a construit son unité et son identité autour d’un pouvoir impérial autoritaire. Son écho résonne jusqu’à aujourd’hui.

Signature : Marie-Pierre Rey, Historienne spécialiste de la Russie, Professeure à L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne