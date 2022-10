Au Mexique, ces femmes rompent la tradition en prenant (littéralement) leur envol

Ces dernières années, cependant, de plus en plus d’hommes de Cuetzalan ont commencé à soutenir l’inclusion des femmes dans cette danse. En ce sens, c’est la signification symbolique des voladoras qui est la plus frappante : en réussissant à occuper des espaces auparavant inaccessibles, les voladoras ont mis en évidence l’inutilité de l’exclusion des femmes dans ces espaces, et dans le rituel lui-même. « Elles ont tracé des chemins que d’autres pourront suivre », poursuit Rodríguez Blanco.

LES ORIGINES DE LA DANZA DE LOS VOLADORES

À bien des égards, Cuetzalan ressemble à une ville sortie tout droit du passé. Les plus âgés se frayent un chemin dans les rues presque verticales et glissantes, tandis que les corbeaux retournent sur leur perchoir dans les grands palmiers qui bordent la place, et qu’une vieille horloge marque le lent passage du temps. La plupart des habitants s’identifient comme des membres des communautés natives d’origine aztèque de Nahua et Totonac. La région qui entoure la ville est souvent perçue comme le berceau de plusieurs des traditions préhispaniques les plus sacrées encore pratiquées aujourd’hui.