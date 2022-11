Brésil : pour transporter le fer mondial, ces 890 kilomètres de rails bouleversent d’innombrables vies

Le « Grand projet Carajás », propriété de Vale S.A., la société minière brésilienne chargée de l’exploitation industrielle de la mine et de la voie ferrée, est étroitement surveillé par les organisations internationales de défense des droits humains et de l'environnement, qui l’accusent d’abus et de violations bouleversant la vie des nombreuses communautés résidant le long de la voie ferrée.

Certaines habitations ont été jugées insalubres à cause des grondements constants des trains ; d’autres ont été déplacées pour laisser passer les rails, contraignant des personnes à déménager. Des habitants ayant traversé les rails à des endroits non sécurisés ont été écrasés.

Dans le village de Piquiá de Baixo, particulièrement touché par le chemin de fer et où des aciéries furent construites dans les années 1980, presque 65 % de la population locale souffre désormais de problèmes respiratoires, d’après une étude de 2012 de la Fédération internationale des droits humains, citée en 2020 dans un rapport de l’ONU, après une visite du Conseil des droits de l’homme dans la région.

D’autres personnes ont développé des maladies ophtalmologiques et dermatologiques ainsi que des brûlures à cause de résidus et de déchets toxiques mal éliminés provenant de « fonte brute », un produit intermédiaire issue de la transformation du fer en acier.

Ces trois dernières années, le photographe brésilien Ian Cheibub a passé plusieurs mois à suivre la voie ferrée et à passer du temps avec les communités vivant le long des rails. Les photographies, prises originellement en noir et blanc, dévoilent un monde transformé par la ligne de fret ferroviaire.