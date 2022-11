Ce camp d'été offre une dose de liberté aux jeunes transgenres et non-binaires

« Selon moi, certain.es craignent que les enfants commettent une erreur s’ils ont accès à un vocabulaire queer et à des hormones. Mais pour beaucoup d’enfants qui s’identifient comme cisgenres et hétérosexuels, ça arrive dès le plus jeune âge. Avec mes amis, nous n’avons jamais eu ne serait-ce que la possibilité de choisir notre nom ou de réfléchir à notre genre et à notre sexualité, ce qui nous a causé beaucoup de tort. Entre-temps, ma sœur a fait son coming-out et ses amis l’ont très bien pris. Ça a motivé l’un.e de ses amis à leur annoncer qu’iel était non-binaire. Ça me fait tellement plaisir que les jeunes puissent avoir accès à un langage que je n’avais pas à leur âge, et je suis si fièr.e que le travail que nous avons fait ait permis de leur ouvrir cette porte. Mes frères et sœurs voient que j’arrive à exister en tant que personne trans et queer, et savent ainsi que c’est une option pour eux aussi. Quand j’étais enfant, je pensais que je ne pouvais pas exister en tant que personne queer. »

Divers camps d’été offrent un espace dans lequel les enfants qui s’identifient comme transgenres et non-binaires peuvent s’exprimer en toute sécurité. Ces enfants sont la prochaine génération de nos communautés queers, et méritent toute la liberté et toute la sécurité qui viennent avec le soutien et la protection des adultes de leur entourage.