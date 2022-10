Ces familles mexicaines sont obligées de vivre séparées pour pouvoir survivre

Depuis des décennies, de nombreux autres habitants de Ramblas Chico (principalement des hommes) traversent eux aussi la frontière, sans papiers, au rythme des cycles de croissance des raisins, des amandes, des pastèques et des tomates de Californie. Les dollars qu’ils ramènent avec eux ont transformé cette ville de près de 700 habitants : les maisons en adobe ont laissé la place à des maisons en ciment et en briques. Chaque année, de novembre à avril, la population augmente légèrement lorsque les norteños (les Nordistes) reviennent des États-Unis.

Mais en durcissant leur politique migratoire et en renforçant les effectifs de sécurité présents à la frontière au fil des années, les autorités américaines ont poussé certains, qui migraient à chaque saison, à régulariser leur situation et à faire venir leur famille du Mexique. D’autres continuent leur vie d’immigrés sans papiers dans l’ombre. Ceux qui ont été expulsés ou qui sont revenus d’eux-mêmes à Ramblas Chico ont désormais des enfants qui rêvent de (ou qui ont un plan pour) traverser la frontière afin d’échapper à la pauvreté toujours plus importante dans le Mexique rural.

VIVRE SÉPARÉS POUR POUVOIR SURVIVRE

La population du Mexique rural est en forte baisse. Selon l’Institut national des statistiques et la géographie du Mexique, 57 % de la population vivait dans les campagnes en 1950, contre 21 % en 2020. Dans le Jalisco, seuls 12 % des habitants vivent dans des zones rurales comme Ramblas Chico. À Tototlán, commune à laquelle appartient Ramblas Chico, le taux de pauvreté est de 41 %, contre 13 % dans le comté californien de Colusa où beaucoup d’habitants de Ramblas Chico émigrent.

La pénurie d’emplois est l’une des raisons pour lesquelles les gens partent. C’est d’ailleurs pour cette raison que le grand-père maternel de Luz Nallely Cano, Octavio Gutiérrez, a émigré dans les années 1970 et a fait dévier de manière irrévocable la trajectoire de sa famille.

Durant toute son enfance, la mère de Luz Nallely Cano, Eduviges Gutiérrez, qui a 51 ans, a vu son père s’absenter durant plusieurs mois d’affilée. L’argent ainsi gagné leur a permis de construire une maison plus grande et plus solide à Ramblas Chico. Mais en l’absence de son père, c’est elle qui devait s’occuper de son petit frère et des cultures de maïs de la famille. « La vie est meilleure là-bas, déplore Eduviges. On dit que c’est mieux d’être pauvre là-bas que d’être pauvre ici. Les gens gagnent plus là-bas qu’ici et sont mieux nourris qu’ici. »