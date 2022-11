En Afghanistan, une radio « par et pour les femmes » continue d’émettre sous le régime taliban

En Afghanistan, les femmes donnent encore de la voix. Sur le 90.1 FM, elles animent des concours de poésie, aident les auditeurs et auditrices à surmonter leurs angoisses, ou font cours aux élèves afghanes désormais privées d’école. Parfois, mais c’est plus rare, elles rient avec des hommes à l’antenne, dans une société où les contacts entre les deux sexes sont réduits à peau de chagrin. Ces voix sont celles de Radio Begum (« reines » en persan), station FM créée « par et pour les femmes ». Une incongruité, là où, sur les ondes, dominent les voix d’hommes qui chantent des musiques religieuses ou récitent des extraits du Coran. Douze journalistes afghanes s’appliquent à fabriquer cette bulle d’oxygène dans un pays qui suffoque. Depuis le retour au pouvoir des talibans le 15 août 2021, ces « reines » résistent à l’air du temps en continuant d’émettre.

Hamida Aman, autrefois journaliste et désormais entrepreneuse, a donné naissance à ce projet original. Cette quadragénaire qui a fui l’Afghanistan à l’âge de 8 ans lors de l’invasion soviétique, et qui a grandi en Suisse, revient maintenant régulièrement dans son pays natal. Radio Begum y a vu le jour en mars 2021. « Je sentais que les talibans prenaient déjà plus en plus de place, et que les voix des femmes n’étaient pas écoutées » explique-t-elle.

Quelques mois plus tard, la station FM a poursuivi sa mission malgré leur retour complet au pouvoir, en s’adaptant comme elle pouvait à cette nouvelle donne. L’une de ses nouvelles missions ? Prendre le relais des écoles. Les talibans en privent les jeunes femmes depuis mars 2022. Ainsi, six heures d’antenne sont dédiées chaque jour à leur éducation. « C’est un palliatif. La réouverture des écoles est une urgence. En 2021, près de deux tiers des femmes afghanes ne savent ni lire ni écrire. Nous sommes là pour faire en sorte qu’elles ne perdent pas totalement pied » souffle Hamida Aman.

Autre chantier, et non des moindres : la santé mentale de ces femmes. « Depuis l’interdiction pour les élèves afghanes de la 5e à la terminale de se rendre à l’école, elles ont perdu leur seul espace de liberté. Nous avons une émission de soutien psychologique et ce sont elles qui, désormais, appellent le plus souvent » raconte la fondatrice de Radio Begum. Comme cette lycéenne, Sarah, issue d’un milieu modeste. Aînée d’une famille nombreuse, elle passe maintenant son temps à s’occuper des tâches ménagères. « Aujourd’hui, ses journées se ressemblent. Elle n’a plus de perspectives. Nous l’avons écoutée parler puis pleurer à l’antenne. Souvent, ces jeunes femmes nous remercient pour cette écoute et cette compassion – cela peut les soulager » poursuit Hamida Aman. Un soutien moral relativement nouveau dans un pays bouleversé par des décennies de guerre, où les questions de santé mentale n’ont jamais été une priorité. La radio allège ces peines – sans s’y limiter. « Dans les conseils que nous donnons aux auditeurs, nous essayons aussi d’insuffler un peu de modernité en confiant aux mères que leurs filles peuvent pratiquer d’autres activités que le travail domestique. Dans notre émission théologique, nous faisons appel à de grands spécialistes de l’islam qui disent bien que le travail et l’éducation des femmes ne sont pas interdits » raconte Hamida Aman.