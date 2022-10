En Indonésie, la révolte méconnue des Papous

On connaît leur folklore, moins leur combat pour l’indépendance. Les Papous de Nouvelle-Guinée occidentale mènent pourtant depuis près de 60 ans une bataille contre le pouvoir indonésien. Bataille qui s’apparente à celle de David contre Goliath au beau milieu de l’océan Pacifique. L’Indonésie ne compte pas lâcher ces provinces de sitôt. Situées dans la moitié ouest de l’île de Nouvelle Guinée (l’autre moitié constitue l’État indépendant de Papouasie Nouvelle-Guinée), elles regorgent de richesses et représentent près d’un quart du territoire indonésien. Depuis les années 1960, les victimes papoues se comptent ainsi en centaines de milliers. Par ailleurs, les politiques indonésiennes de colonisation et d’acculturation poussent les indépendantistes à parler aujourd’hui de « génocide lent ». Avec, au bout du compte, la disparition de leur peuple et de leur culture. En mars 2022, l’ONU a également alerté sur les violences à l’encontre de cette population indigène. Accusations démenties par le gouvernement indonésien, qui qualifie le rapport de « non professionnel, mal intentionné et unilatéral ». Retour sur l’histoire tumultueuse de cette région du monde avec Jean-Luc Maurer, spécialiste de l’archipel et de la région Asie-Pacifique, auteur du livre « Indonésie : l'envol mouvementé du Garuda » aux éditions Graduate Institute Publications, et professeur honoraire en études du développement à l’Institut des hautes études internationales et du développement de Genève.

L’origine des tensions entre les provinces papoues et l’Indonésie remonte à l’indépendance du pays. Pourquoi ?

En 1945, l’Indonésie proclame son indépendance après trois siècles et demi de colonisation néerlandaise. C’est la seule grande colonie des Pays-Bas : autant dire qu’ils ne sont pas prêts à la lâcher. Pourtant, les États-Unis font pression pour leur retrait. En pleine guerre froide, l’Indonésie pourrait faire contrepoids à la Chine communiste en devenant un pays libéral et démocratique. En 1949, les Néerlandais finissent par partir, sauf en Nouvelle-Guinée occidentale. Ils gardent la moitié ouest de cette immense île de Nouvelle-Guinée, prenant pour prétexte sa différence ethnique, historique et culturelle, assurant qu’elle n’a rien à voir avec l’Indonésie. Sukarno, premier président indonésien et père de l’indépendance nationale s’y oppose avec force. Dans sa vision, le territoire de l’Indonésie indépendante doit recouvrir exactement celui de la colonie des Indes Néerlandaise qui allait de Sabang, au nord-ouest de Sumatra, à Merauke, à la frontière sud-est avec la Papouasie-Nouvelle Guinée sous mandat australien. Là encore, les États-Unis veulent forcer un accord entre les Néerlandais et les Indonésiens, toujours pour se garantir un allié dans la région. En 1962, les Pays-Bas se retirent aussi de Nouvelle-Guinée occidentale. S’ensuit un conflit violent entre l’armée indonésienne et les indépendantistes papous. Le pouvoir indonésien va alors organiser un simulacre de référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Guinée occidentale en 1969. Il est très controversé, car seulement un millier de Papous sont choisis pour voter, sur le million d’habitants de la Nouvelle-Guinée occidentale – le reste de la population locale est supposé trop éloignée des urnes, ou illettrée. C’est ainsi que le rattachement à l’Indonésie est acté.