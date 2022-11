Iran : retour sur l'évolution de la condition féminine

UNE ÉVOLUTION EN DENTS DE SCIE

En mars 1979, soit un mois après la fin de la Révolution et avant même l’institution officielle de la République islamique, des milliers de femmes sortirent protester dans les rues de Téhéran. « Quand [les religieux chiites vinrent] en Iran et qu’ils [prirent] le pouvoir, ils voulaient asseoir le régime politique dans un pays qui était déjà moderne », explique Manhaz Shirali. « Ils [utilisèrent] la femme comme bouc émissaire. C’était la première étape de l’installation d’une domination religieuse. En assujettissant les femmes, ils [purent] le faire avec les hommes et l’ensemble de la société. »

En effet, la religion et l’aliénation des pays étrangers devinrent par la suite des arguments majeurs pour le régime iranien, malgré une situation économique et géopolitique périlleuse. Les relations de plus en plus tendues du pays avec le reste de la communauté internationale aboutirent ainsi à plusieurs sanctions économiques et à une limitation des échanges commerciaux avec le monde occidental.

En parallèle, le pays se retrouva également opposé à l’Irak pendant près de sept ans : un conflit extrêmement rude pour l’Iran, d’autant plus après la perte de 60 % de ses forces militaires pendant la Révolution, soit par désertion, soit lors des purges khomeinistes organisées pour punir la neutralité de l’armée au court de la Révolution islamiste. Pour tenir le coup face aux forces de Saddam Hussein, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique compta alors sur un intense culte du martyr pour approvisionner ses effectifs, principalement chez les jeunes Iraniens.

Cette période, particulièrement sombre pour l’Iran, se stabilisa en 1988, à la suite de la fin du conflit irano-irakien, qui ne vit la victoire d’aucun des deux camps. La nécessité de reconstruction et la mort de Khomeini l’année suivante permirent alors un début d’évolution du statut des Iraniennes.

Bien que le port du tchador fût toujours obligatoire, l’accès aux études supérieures et aux filières médicales fut à nouveau permis à partir de 1992, grâce à l’intervention du nouveau Bureau des affaires des femmes. En 1997, durant le mandat de Mohammad Khatami, chef d'État modéré et réformateur, le nombre de femmes dans les filières universitaires augmenta de plus en plus. Néanmoins, malgré ces progrès, la situation reste très complexe, et la pression traditionaliste extrêmement forte.

Ségréguées dans les transports en commun, toujours sujettes à la peine de mort en cas de légitime défense ou d’adultère, la place des femmes dans le monde politique est également très discutable. « Les femmes présentes dans le gouvernement sont très rares, de l’ordre de 2 % », indique Shirali. « [Elles] sont défenseuses du patriarcat religieux [...] et surtout, [elles ont été placées là] à titre décoratif, afin que la République islamique donne le change au monde libre. »