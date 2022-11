L'esclavage, un fléau toujours d'actualité

Les filles et femmes issues des minorités subissent quant à elles souvent une double peine, victimes de « formes de discriminations croisées fondées sur le sexe et l’ascendance ». Elles sont ainsi touchées de manière disproportionnée par les cas de mariage d’enfant et de mariage forcé, telles les filles roms en Europe du Sud-Est ou les Kambaris et les Peuls au Nigéria. Au Niger, la coutume de la wahaya mêle esclavage par ascendance et esclavage sexuel; elle consiste à acheter des descendantes d’esclaves destinées à devenir une cinquième épouse.

Les femmes des minorités sont aussi particulièrement concernées par la servitude domestique. Au Brésil et en Colombie, celle-ci frappe en majorité des descendantes d’esclaves africains.

Les conflits récents ont également vu prospérer l’esclavage sexuel. L'organisation État islamique en Irak et Boko Haram au Nigeria en ont fait une arme de guerre. Au Myanmar, son usage systématique par les forces de sécurité contre les femmes Rohingyas relève des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, estime encore le rapporteur.

Autre variation tragique de l'asservissement, le travail des enfants n’épargne aucune région du monde. « Dans la région Asie et Pacifique, au Moyen-Orient, dans les Amériques et en Europe, entre 4 et 6 % des enfants seraient astreints au travail des enfants, indique le rapport, et ce pourcentage est beaucoup plus élevé en Afrique (21,6 %), le taux le plus élevé étant enregistré en Afrique subsaharienne (23,9 %). »

Outre les minorités, les migrants constituent l’autre catégorie de population particulièrement vulnérable aux diverses formes de servitude. Leur manque d'accès à l'éducation, mais aussi la barrière linguistique, la précarité de leur statut et la méconnaissance de leurs droits en font des cibles faciles. Comme les minorités, ils sont voués en grand nombre à l'économie informelle, du travail domestique à l'agriculture et à l'industrie, où ils risquent d'être victimes de formes contemporaines d'esclavage. Ainsi, du travail forcé dans l’agriculture au Canada, en Italie et en Espagne, ou de la servitude domestique des migrantes asiatiques et africaines dans les États du Golfe. La crise économique survenue dans le sillage de la pandémie de Covid19 a contribué à alimenter ces formes d'exploitation, ainsi que la servitude pour dettes.

Dans ce sombre tableau, le rapporteur dégage cependant quelques raisons d’espérer. L'enseignement dans les langues des enfants des minorités tend à se développer, favorisant l'égalité d'accès à l'éducation. La protection des droits des travailleurs migrants connaît aussi quelques avancées. La législation qui régit leur statut dans les États du Golfe a ainsi été amendée au Koweït, en Arabie Saoudite et au Qatar, et leur permet désormais de changer d'employeurs. Des accords bilatéraux avec les États d'origine de cette main d'œuvre, tels le Cambodge et le Népal, ont aussi été conclus avec les pays du Golfe, pour leur fournir des contrats de travail en bonne et due forme.

Autre enjeu, la régularisation de l'économie informelle, engagée dans des pays comme le Brésil, où la collecte des déchets est désormais encadrée, ou la Bulgarie, qui a réformé son code du travail en introduisant un contrat pour les travaux agricoles saisonniers.

Le boycott sur les marchés mondiaux des produits dont la fabrication implique de la main d'œuvre servile constitue aussi un levier de plus en plus actionné pour lutter contre le travail forcé. En 2021, les États-Unis ont ainsi adopté une loi interdisant l'importation de biens du Xinjiang. Plus récemment, en septembre dernier, la commission européenne a proposé l'adoption d'un règlement visant à bannir de l'Union européenne les produits dont la fabrication a alimenté ce fléau.