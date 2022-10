Quelle histoire se cache derrière l'éternel printemps niçois ?

LE SYMBOLE D'UNE ÉPOQUE

Les fleurs inspirèrent également des artistes, qui furent nombreux à suivre ou à chercher un mécène dans la baie des Anges. On retrouve les décors fleuris partout sur les façades des Folies qui s’érigent sur les collines de la ville et dans les tableaux des peintres en résidence. Matisse, Chéret et Renoir posèrent un temps leurs pinceaux sur la Côte d’Azur et dépeignirent des scènes colorées et souvent très fleuries. Nice devint la promesse d’une parenthèse insouciante pour les membres de la haute société, et de travail pour les artistes, qui chantaient les louanges de la ville jusqu’à la capitale. Ainsi, on peut encore aujourd’hui retrouver une représentation du carnaval de Nice par Henri Gervex sur un plafond peint dans la Gare de Lyon, à Paris.

Afin de faire vivre cette nouvelle industrie, ce sont des dizaines de corps de métiers qui se rassemblèrent pour faire pousser, créer, stocker, vendre et exporter les fleurs niçoises à travers toute l’Europe. Muguets, roses et violettes vinrent ainsi approvisionner les parfumeurs et permirent de garder un morceau de Nice avec soi en parfumant sa demeure, son linge ou même ses gants.

L’œillet de Nice, quant à lui, devint le symbole d’un art de vivre exporté à travers le monde entier jusque dans les années 1970.

« Aujourd’hui, l’œillet est très peu cultivé à Nice », regrette M. Potron. « Il [fut] malheureusement victime de maladie, puis de la concurrence de l’œillet américain. » Ce constat est valable pour beaucoup de fleurs de Nice. Face à la hausse du prix des terres agricoles et à la concurrence internationale, « Nissa la Bella » fut également victime de son succès. « Avec l’arrivée des congés payés, Nice [devint] une destination d’estivant, sans jamais perdre son côté hivernant », explique M. Barbero. « Avec l’aménagement de la ville, beaucoup de jardins [furent] fermés. »

Néanmoins, si l’industrie horticole niçoise ne possède plus sa puissance de la Belle Époque, Nice demeure très attachée à ses jardins. Bien que la modernisation du centre-ville ait entrainé la diminution des espaces verts, de nombreux lieux et rues portent encore des noms rappelant le passé floral de la ville, tels que l’Université Valrose, l’avenue des Fleurs ou la rue des Œillets. Si Nice est à présent connue pour ses plages, c’est bien l’héritage de villégiature hivernale et ses jardins historiques qui permirent à la reine des fleurs de rejoindre la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2021.