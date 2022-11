République démocratique du Congo : après des années de conflit, ces femmes ramènent la paix

Les femmes ont réussi à s’aventurer en territoire rebelle et à se faire entendre des commandants, explique la militante Gogo Kavira, parce qu’elles se sont stratégiquement présentées comme des mères. Les hommes, les soldats et les politiciens risquent d’être tués s’ils s’approchent des rebelles, mais « quand c’est leur mère qui vient, ou la dame du quartier, ou la mère de leur petite amie, les hommes ne peuvent pas refuser de les écouter ».

« Les femmes parlent avec leur cœur », dit Kavira avec un sourire. « Elles sont là pour aider, pas pour juger. »

COLLABORER CONTRE L'INSÉCURITÉ

Cette année, un matin de la fin du mois de mai, les habitants de Rutshuru se sont une fois de plus réveillés au son des roquettes et des mortiers lorsque des rebelles du M23 ont attaqué la région. Sous les pluies saisonnières, des milliers de civils ont fui pour se mettre en sécurité, transportant enfants, casseroles, chèvres et matelas. Des colonnes de chars de l’armée congolaise envoyés de Goma ont chargé dans la direction opposée. Elles étaient suivies par des flopées de chauffeurs de taxis-motos qui leur déclaraient leur soutien.

« Ici, l’insécurité est un cycle », selon Buratwa, qui ajoute que, bien que les rebelles poursuivent leurs attaques, elle n’est « pas intimidée » par la violence croissante. « Je travaille pour la paix depuis que je suis toute jeune. »

Pendant l’agitation, Buratwa s’est précipitée là où des centaines de familles se sont bousculées pour trouver un abri dans des églises, des écoles, et même un stade de football. Rassemblant une foule autour d’elle, elle a demandé aux familles qui venaient d’arriver quelles routes elles avaient empruntées pour fuir, où se déroulaient les combats les plus intenses et quelles communautés avaient perdu des membres de leurs familles. Le partage d’informations est un élément central du travail des militants et militantes. Les témoignages du terrain sont le seul outil dont ils disposent pour évaluer la sécurité et aider les familles à prendre, ou non, la décision de rentrer chez elles.

« Chaque fois que nous commençons à récolter, la guerre recommence ! », se lamente une femme mécontente à Buratwa. « Les rebelles pillent sans doute nos champs en ce moment même. »

Quelques jours plus tard, Buratwa et quatre femmes déplacées ont obtenu une rencontre avec le général Peter Cirimwami, qui commandait la lutte contre le M23 à Rutshuru. Cette entrevue visait à demander à ce dernier d’ordonner à ses soldats de protéger les civils, mais aussi de les tenir responsables de leurs actions pendant les opérations.