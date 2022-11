Cholestérol, malaria, dents gâtées : en Égypte antique, pharaons comme paysans n’échappaient pas à la maladie

La momification a souvent été pensée comme un traitement de faveur réservé à l’élite. Ce n’est pourtant pas le cas : c’est ainsi que nous en savons plus sur la santé de la population générale.

Cela dépend en fait des époques, même si nous manquons d’une histoire globale de la momification. Le processus semble être destiné uniquement à l’élite au 3e et 2e millénaires avant notre ère, mais il se démocratise à partir du 1er millénaire avant notre ère. Dans les années 1970, les fouilles de la nécropole de Douch (située dans l’oasis de Kharga, dans le désert Occidental égyptien) révélèrent une centaine de momies d’époque romaine. Ces hommes, ces femmes et ces enfants appartenaient à toutes les classes de la population. Leurs momies permettent d’en savoir un peu plus sur la santé des Égyptiens.

Deux tiers d’entre eux présentaient des stries d’arrêts de croissance, c’est-à-dire qu’ils ont connu un épisode de famine ou bien une grave maladie qui a les a empêché de grandir. Cela explique en partie les tailles moyennes des humains de l’époque ; 1,65 m pour les hommes et 1,55 m pour les femmes. Plus de 80 % d’entre eux montre aussi des signes de scoliose, à cause notamment de la pénibilité du travail agricole.

Autre enseignement de l’analyse de ces momies : les vers parasitaires frappaient riches et pauvres sans distinction.

Oui, nous le savons puisque des œufs de vers ont été découverts dans le foie ou les reins des momies. 75 % des populations étudiées souffraient de bilharziose, cette maladie causée par un parasite qui prospère dans l’eau. Riches comme pauvres, nombreux sont ceux qui devinrent les hôtes involontaires de ce ver.

À l’époque, 80 % de la population travaille la terre, y compris les notables des villages et des petites villes. Cela suppose donc un contact avec l’eau dans les canaux d’irrigation ou bien les champs inondés. La femelle du ver s’installe alors dans les muqueuses et pond quotidiennement des centaines d’oeufs. De quoi épuiser la victime. Cela a notamment contribué à faire baisser l’espérance de vie des anciens Égyptiens. S’il y avait des exceptions chez les pharaons grâce à leurs conditions de vie privilégiées – on prête à Pépi II 94 ans de règne – la plupart des habitants d’Égypte antique mouraient vers 40 ans.