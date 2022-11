Égypte : Le Caire neuf

En juin, je suis retourné en Égypte pour la première fois depuis quinze ans. Et j’ai eu du mal à reconnaître le pays. Au Caire, le long du Nil, le premier kilomètre et demi de la promenade Mamsha Ahl Misr (« promenade du peuple d’Égypte »), avec vue panoramique sur les rives du fleuve, venait d’être inauguré. Le triangle Maspero, un tentaculaire quartier voisin, subissait une rénovation radicale. Une fois rasées, des zones décaties laisseront place à des immeubles de luxe au bord du fleuve. Un programme prévoit de démolir ainsi 357 zones résidentielles dans les 27 gouvernorats du pays. À Warraq, petite île sur le Nil, des hôtels remplaceront les centaines de maisons détruites au bulldozer. Quant aux célèbres péniches à étages du Nil, elles étaient démantelées ou remorquées une par une.

En quittant la ville par le pont Tahya Misr (le plus large pont à haubans du monde, inauguré en 2019), j’ai voyagé vers le nord et traversé des cultures verdoyantes, avant d’atteindre le désert autour d’Alexandrie. La chaussée était si récente que le bitume collait encore. Les principales sorties vers les villes côtières encore en chantier n’étaient pas finies. À l’ouest d’Alexandrie, une station balnéaire huppée, New El-Alamein, avait poussé sur le rivage de la Méditerranée tout juste quatre ans auparavant. Pour un coût estimé de 60 milliards d’euros, elle devait aussi abriter trois universités et un palais présidentiel. Dans le Quartier latin, un secteur haut de gamme, des « chalets » de quatre chambres en bord de mer se vendaient pour pas moins de 250 000 euros.

En revenant au Caire, je me suis dirigé à l’est, vers New Cairo, une ville-satellite truffée de tours de bureaux rutilantes et de restaurants chics surgis dans le grand vide du désert Oriental. La ville évoquait plus une banlieue de Dallas que Le Caire historique et sa rumeur tapageuse.

Encore une demi-heure de trajet vers l’est, sur une autoroute pas encore bitumée en totalité, et la « nouvelle capitale administrative » s’étalait devant moi. La ville n’a pas de nom définitif, ne compte encore qu’une petite partie des 6 millions d’habitants prévus, et s’édifie vaille que vaille. Mais elle est au cœur de l’ambitieux programme de modernisation de l’Égypte. D’ici un an, peut-être moins, ce qui n’était que désert scintillera de milliers de nouvelles habitations.

Le spectacle promet de trancher avec le chaos quotidien du Caire. Ici, tout ne sera qu’ordre, raffinement et gigantisme : le plus haut immeuble de bureaux, la plus grande mosquée et la plus grande cathédrale d’Afrique, un jardin public deux fois plus long que le bois de Vincennes. Les distractions seront aussi légion: musées, restaurants, centres commerciaux, opéra somptueux en marbre, bibliothèque de plus de 5 millions de livres. De là, se rendre au Caire et dans les cités balnéaires semblera aisé grâce à un nouveau système de trains à grande vitesse.