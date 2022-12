Faire parler la momie d'Henri IV

Comme les autres dépouilles royales qui reposaient dans la basilique Saint-Denis, celle d'Henri IV a subi les outrages révolutionnaires en 1793. Exposé durant plusieurs jours dans la crypte de l’édifice, son corps a fait l'objet de prélèvements sauvages. Les témoignages de l'époque évoquent des poils de moustache et des cheveux arrachés, ainsi qu'une partie de la peau de la joue gauche. « Ces mutilations participent d'une volonté d’humiliation, mais elles visent aussi à faire des "reliques". La foule s’empare de petits bouts de son cadavre car il y a un peu de sacralité en lui. Ces restes, oints par le Saint Chrême lors du sacre, sont quasi magiques, on va les porter comme des talismans à une époque où la peste n'est pas loin, sans compter les autres maladies », poursuit le chercheur. La dépouille finit comme les autres dans une fosse commune, non sans avoir été au préalable décapitée, selon les usages du temps.

La tête, coupée nette à l'épée ou au glaive, passa ensuite entre les mains du médiéviste Alexandre Lenoir. L’homme, un grand artisan de la protection du patrimoine, à l’origine du musée des Monuments français, donna aussi dans le pillage occasionnel. Il vendit au même moment plusieurs têtes supposées de Henri IV à diverses personnes, dont le peintre Nallet Poussin. La tête achetée par Poussin fut ensuite acquise avec deux autres têtes momifiées pour 3 francs par un brocanteur de Montmartre lors d'une vente à Drouot en 1919. À l'époque déjà, on tenta d'établir son identité. La police scientifique fut sollicitée et travailla sur des superpositions entre le crâne et des photographies de portraits d'Henri IV. La tête acheva finalement sa course chez un couple de particuliers, enveloppée dans une serviette éponge dans la cuisine d'une résidence secondaire. D'un propriétaire à l'autre, elle a charrié avec elle la rumeur de son auguste origine... Son authenticité est établie une première fois en 2010 par une équipe dirigée par Philippe Charlier avant d'être remise en cause par des analyses ADN. Le débat est définitivement clos en 2014, avec la comparaison entre le scanner du crâne et le masque mortuaire du souverain réalisé en 1610, leur superposition démontrant une correspondance anatomique parfaite.

Le chef momifié d'Henri IV, yeux mi-clos et bouche béante, quasi édenté, est remarquablement bien conservé, à l'exception de la joue et de l'oreille gauche arrachée. On voit encore le grain de beauté proéminent qui avait poussé sur l'aile droite de son nez, et le trou de boucle d'oreille à son lobe droit. Les organes internes, pharynx et larynx, sont à l'avenant. Plusieurs facteurs ont concouru à son exceptionnel état de préservation. « Ravaillac a été son premier embaumeur, pointe avec humour Philippe Charlier. Il a vidé de son sang Henri IV, provoquant une hémorragie interne et externe qui a en grande partie déshydraté le corps. L’autopsie a poursuivi le processus avec le prélèvement des organes, et la qualité de l’embaumement l’a parachevé. Pierre Pigray a tamponné la surface de la dépouille de noir d'ivoire, du charbon d'ivoire animal, qui absorbe les mauvaises odeurs et l’humidité, et utilisé des aromates pour parfaire la dessication du corps. » La calcification partielle du cartilage laryngé, survenue chez le roi vieillissant – il est mort à 56 ans – a aussi contribué à la conservation de l’organe.