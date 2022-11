La faune, inépuisable source d’inspiration pour les anciens Égyptiens

À partir du 4e ou 3e siècle avant J-C ; les animaux vivants sont vénérés comme des dieux, au lieu d’être simplement des symboles. Pourquoi ?

Les Égyptiens ont eu, au fil du temps, de plus en plus besoin d’objets concrets dans la religion. Il est plus aisé de vénérer un taureau en chair et en os qu’une représentation ! C’est ainsi qu’à cette époque, des endroits dans les temples furent aménagés pour des animaux vivants, que le prêtre sélectionnait parce qu’il croyait distinguer chez eux des marques spéciales. On leur vouait ensuite un culte toute leur vie. On pouvait alors élever un taureau dans ces espaces religieux, que l’on pensait être le dieu Apis, divinité de la fertilité. Au moment de leurs morts, ces animaux sacrés jouissaient de funérailles incroyables. Les fidèles venaient leur offrir un représentant de l’espèce momifié, dans l’espoir que ce dieu leur accorde des faveurs depuis l’au-delà. Pour satisfaire la demande, des milliers d’animaux étaient donc massacrés ! Un autre exemple : dans le lac Fayoum, un crocodile fut identifié comme le dieu Sobek, élevé et nourri avec toutes les attentions. Ces égards pour la bête devinrent une attraction touristique pour les Grecs et Romains, qui en rendirent compte, ébahis, dans des récits de voyage.