Quelle vérité scientifique se cache derrière le mythe du tombeau maudit de Toutankhamon ?

Lord Carnarvon est finalement décédé vers la mi-mars 1923 d’une septicémie mortelle. « Je pense qu’au vu du contexte historique, de ce qui se disait, de ce qu’en ont dit les journalistes, la mort de l’égyptologue britannique permettait de rendre crédible la malédiction. Il y avait aussi une grande rivalité au sein de la presse qui a grandement contribué au mythe ».

Après cet événement, la presse n’a cessé de partager des témoignages de décès qui étaient, de ce qu’on en disait à l’époque, liés à la malédiction de Toutankhamon. Au total, les journaux de l’époque recensaient 27 décès. « En fait, cela dépend de comment vous comptez. Il s’avère qu’en réalité, certains décès étaient des suicides. Certains étaient le résultat de crimes conjugaux. Il y a même une personne qui n’avait jamais été en Égypte, mais dont on associait le décès à la malédiction ! Finalement, c’est assez difficile d’affirmer que ces morts étaient liés directement au tombeau. »

À l’époque du décès de Lord Carnarvon, Howard Carter avait lancé des recherches pour tenter de comprendre ce qui avait emporté son collègue et essayer de désamorcer le mythe de la malédiction. « Les méthodes de recherches de l’époque n’avaient pas permis d’aboutir à quelque chose. Les recherches scientifiques ont repris il n’y a que quelques dizaines d’années ». Même si l’experte précise que l’exercice est encore très délicat aujourd’hui, au vu de l’ancienneté du dossier, il semblerait que la cause la plus probable que la science ait établie, soit celle de pathogènes toxiques qui auraient été inhalés par les personnes en contact avec le tombeau.

« Sous terre, il y a moins d’oxygène, l’environnement est plus volatil et les gaz potentiellement toxiques circulent plus facilement. […] Je ne suis pas certaine qu’il y ait eu une seule cause, mais les pathogènes toxiques sont les plus probables ».