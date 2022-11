Tecumseh : l’Amérindien qui se battit pour les terres autochtones et devint un héro populaire

Droite:

Grâce à ses qualités d’homme d’état et à ses talents de négociateur, Tecumseh finit par constituer sa propre confédération autochtone. On le voit ici porter une médaille et un uniforme britanniques : lors de la guerre anglo-américaine de 1812, Tecumseh et ses partisans s’allièrent aux Britanniques qui promirent de leur restituer leurs terres.