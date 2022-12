La Sainte-Trinité de Champmol révèle son jardin médiéval

ET SOUS LA BOUE, UN JARDIN

Effectués en amont de travaux d’aménagement, les diagnostics et fouilles de l’Inrap ont pour objectif de retrouver et de sauvegarder toute donnée archéologique d’un site supposé.

Dans le cas de la chartreuse de Champmol, les archéologues ont pu s’appuyer sur de nombreux documents d’époque, tels que des plans et des représentations d’artistes.

« Il n’est jamais évident de reconnaitre les structures que l’on retrouve sur les plans anciens », modère néanmoins Mme Morel-Lecornué. « Ils ne sont pas toujours rigoureux et peuvent être des vues cavalières ou des visions fantasmées […], mais nous avons fini par retrouver nos marques. »

Parmi les vestiges sortis de terre, les archéologues ont pu retrouver plusieurs structures importantes du monastère d’origine ; des traces des jardins médiévaux, du pressoir et de l’ancien vivier ont ainsi été identifiées.

« [Les jardins ont été retrouvés] avec des niveaux de terre de jardin […] et des fosses de plantation creusées dans ces niveaux, et espacées de manière régulière », raconte la responsable scientifique. « De plus, grâce au plan, nous savons que nous sommes dans le verger. »

Autre élément important découvert au cours des fouilles : le bâtiment titanesque dans lequel se trouvait le pressoir du monastère. L’existence de cette structure monumentale, présente sur les plans, a été confirmée grâce au travail de l’équipe de Mme Morel-Lecornué.

« Nous n'en avons retrouvé qu’une partie, mais il s’agit d’un bâtiment de 24 mètres de large avec des murs de 1,50 mètre d’épaisseur, et d’énormes contreforts aux angles ainsi que sur les côtés », explique l’archéologue. « Même sans avoir les plans en fouillant cette zone, nous aurions su qu’il s’agissait d’un bâtiment très imposant ! »

Construit en 1394, ce dernier abritait alors un pressoir en bois aujourd’hui disparu, et servait à la production de vin à partir du raisin cultivé par les moines. Ce passé a laissé des traces jusque dans le sol, où des milliers de pépins ont été retrouvés.

« La vase mise au jour au fond du vivier a été mise en suspension plusieurs fois, cela revient à un tamisage géant et les pépins de raisin se sont mis à flotter à la surface. C’était très impressionnant », raconte l’archéologue.

Le vivier, quant à lui, a été identifié grâce à son comblement. Rebouché des siècles auparavant, il a selon Mme Morel-Lecornué été localisé dès le décapage effectué à la pelle mécanique.

« Nous avions une limite de fossé d’entre 12 et 15 mètres de largeur, remplie de cailloux concassés et extrêmement indurés », décrit-elle. « En fouillant, nous nous sommes aperçus qu’il s’agissait d’un comblement volontaire […] de 1,5 mètre de cailloux sous lequel il y avait de la vase, ce qui confirmait qu’il s’agissait d’un fossé en eau. »

Selon l’archéologue, le réservoir serait à l’origine issu du bras de l’une des rivières proches, qui aurait été canalisée par les Chartreux afin de protéger les jardins et pressoirs. Il aurait ensuite été isolé et aurait joué plusieurs rôles, notamment celui de vivier et de réserve d’eau.

Grâce au comblement, les différents objets tombés au fond du canal au fil des ans, tels que des artefacts de bois ou encore de cuir, ont également pu être préservés.

Servant sans doute à drainer le terrain avant de combler le vivier, une canalisation de pierres maçonnées a également été retrouvée dans l’une des branches du réservoir.

« À un moment, il a été décidé de combler ces fossés, certainement pour agrandir les jardins. Comme il y avait une problématique de gestion de l’eau très importante […], une énorme canalisation a été construite et enfouie dans le canal pour le drainer. Cela va de pair avec le reste des données des aménagements du 17e siècle. »