Les secrets des cercueils de plomb de Notre-Dame

LE CHANOINE ET LE CAVALIER

Les deux artefacts ont été envoyés à l’Institut médico-légal de Toulouse pour y être étudiés. En effet, les cercueils étant en plomb, les opérations d’ouverture ont dû être effectuées à la cisaille et auraient ajouté plus de microparticules dans l’atmosphère d’un site déjà lourdement contaminé. Les conditions du chantier étaient par ailleurs incompatibles avec une étude détaillée des sépultures.

« L’un des cercueils était encaissé à 1 mètre de profondeur, et il était hors de question que les scientifiques travaillent autour », a présenté Christophe Besnier au cours de la conférence de presse. « L’IML [de Toulouse] a été choisi car il y avait eu un précédent de fouilles archéologiques […] il y a quelques années, lors d’une fouille à Rennes sur le cercueil d’une noble du 17e siècle. »

Selon les historiens et anthropologues, la présence des deux défunts est loin d’être un hasard : situés à la croisée du transept, ils ont été enterrés dans un lieu d’inhumation privilégié et réservé à une élite. Ce détail est particulièrement important pour les historiens, chaque inhumation étant soigneusement recensée et permettant, à condition d’avoir une datation précise, de retrouver facilement l’identité des morts.

« Les évêques et archevêques sont traditionnellement enterrés dans le cœur », précise M. Besnier. « Les sépultures les plus recherchées soit par les chanoines, soit par la haute société, se situent au plus près, à la croisée du transept. »

C’est dans cette catégorie que rentre l’un des deux défunts. Identifié comme le chanoine Antoine de la Porte par les archéologues, il a été enterré au pied de l'ancien jubé, juste en dessous de la croix qui ornait ce dernier, et dans l’axe parfait de la nef et du portail central de la cathédrale.

Trois éléments archéologiques ont permis de confirmer formellement son identité. Le premier est une grande plaque de plomb, placée directement sous la dalle du caveau, et portant une épitaphe latine. Le deuxième était une petite plaque de bronze scellée directement sur le cercueil, déclarant l’identité du chanoine accompagnée de la date de sa mort, le 24 décembre 1710, à 83 ans. Le troisième élément était un ensemble : trois médailles à son effigie, elles aussi déposées sur le cercueil.

Le deuxième défunt, quant à lui, reste pour le moment non identifié. Des deux cercueils, le sien est celui dont les formes humaines sont les plus marquées : on distingue clairement ses hanches, sa taille et ses épaules. En raison de cette distinction, les archéologues se sont interrogés sur le sexe du corps avant l’ouverture du cercueil.

Bien plus mystérieux que son voisin, ce défunt a été retrouvé dans des couches archéologiques datant du 14e au 17e siècles, une fourchette chronologique bien trop large pour espérer retrouver son nom dans les registres, faute d’autres indices archéologiques. De plus, comme le prouve sa position de biais sur des remblais, il est clair que le cercueil a été déplacé.

Les archéologues lui ont donné le surnom de « Cavalier », en raison d’une déformation osseuse de ses hanches que l’on retrouve chez des personnes qui pratiquent l’équitation dès leur plus jeune âge. Malgré un âge proche de la trentaine, les scanners révèlent également une fin de vie médicalement difficile, avec des traces de lésions osseuses dues à la tuberculose et à la méningite.