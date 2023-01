Que dit la science des superstitions entourant le vendredi 13 ?

Ce type de pensées a des chances d’être plus répandu les vendredis 13 : « Même si je n’y crois pas vraiment, le simple fait que le vendredi 13 soit devenu un lieu commun culturel signifie que je l’envisage comme une possibilité », indique-t-elle. Nous avons tendance à davantage remarquer des événements qui sont d’ordinaire anodins lorsqu’ils surviennent à cette date.

« Cela amplifie un peu cette intuition, la fait sembler un peu plus vraie, même quand vous avez conscience qu’elle est infondée. »

Fortuitement, les recherches de Jane Risen suggèrent que la réalisation d’actes rituels ayant la réputation d’éloigner le mauvais œil (le fait de toucher du bois ou de jeter du sel par-dessus son épaule) peut donner des résultats inattendus. En 2014, elle a montré par une étude que certaines personnes effectuent de tels actes rituels même lorsqu’elles n’y croient pas vraiment ; superstitieux ou non, les participants de son étude déclaraient que ces actes leur avaient été bénéfiques.

« Nous constatons que les personnes qui se jinxent finissent par trouver la survenue d’un événement défavorable peu probable lorsqu’elles touchent du bois, indique Jane Risen. Le rituel semble donc bien les aider à maîtriser leur crainte. »

Ainsi, le simple fait d’être conscient d’une superstition est susceptible d’instiller une impression d’ordre dans un monde d’angoisses aléatoires et incontrôlables, selon Rebecca Borah, professeure d’anglais de l’Université de Cincinnati.

« Quand vous vous êtes fixé des règles et que vous vous y pliez avec méthode, tout semble toujours beaucoup plus simple, disait-elle à National Geographic en 2014. [Le vendredi 13], nous ne faisons rien qui suscite trop la peur ou bien nous vérifions à plusieurs reprises qu’il y a bien assez d’essence dans la voiture, etc. »

« Certaines personnes restent parfois même chez elles, quoique statistiquement, la plupart des accidents surviennent en contexte domestique, donc ce n’est peut-être pas la meilleure stratégie. »

D’OÙ VIENT LA PEUR DU VENDREDI 13 ?

Il n’est pas aisé de mettre le doigt sur les origines et l’évolution d’une superstition. Mais d’après Stuart Vyse, auteur et ancien professeur de psychologie au Connecticut College, notre peur du vendredi 13 pourrait trouver sa source dans des croyances religieuses liées au treizième invité de la Cène – Judas, l’apôtre qui aurait trahi Jésus – et à la crucifixion du Christ qui aurait eu lieu un vendredi, jour par ailleurs connu pour être celui où l’on pendait les condamnés.

La conjonction de ces deux facteurs a créé « une sorte de malédiction simultanée qui voit le 13 tomber sur un jour déjà connoté », explique Stuart Vyse. Certains spécialistes de la Bible sont même persuadés que c’est un vendredi qu’Ève aurait poussé Adam à la tentation en lui tendant le fruit interdit et que Caïn aurait occis son frère Abel un vendredi 13.

De manière assez curieuse, l’Espagne semble avoir échappé à cette association maléfique d’un nombre et d’un jour. Le vendredi 13 n’y est cause d’aucun souci, contrairement au mardi 13 que les Espagnols considèrent être le jour le plus dangereux de l’année.

Selon certains spécialistes, cette forme de triskaïdékaphobie, le nom scientifique qu’on donne à la peur du vendredi 13, aurait des origines encore plus anciennes. Selon Thomas Fernsler, consultant en politiques publiques au Centre de ressources pour la formation aux mathématiques et aux sciences (MSERC) de l’Université du Delaware à Newark, le nombre 13 pâtit de ce qu’il se trouve juste après le 12.

Pour les numérologues, le nombre 12 est un nombre « complet ». Il y a douze mois dans l’année, douze signes du zodiaque, douze dieux de l’Olympe, douze travaux d’Hercule, douze tribus d’Israël et douze apôtres de Jésus.

Selon lui, l’association du nombre 13 à la malchance « a à voir avec le fait qu’il se situe légèrement au-delà de la complétude ». « Le nombre devient intranquille, sa portée nous échappe », fait-il observer.

Ce sont peut-être des considérations numérologiques de ce type qui font que les Italiens ne craignent pas le 13 mais plutôt le 17. Le nombre romain XVII est l’anagramme du mot latin « VIXI », que l’on pourrait traduire par « ma vie s’achève ».

LE VENDREDI 13 EST-IL VRAIMENT SYNONYME DE MALCHANCE ?

Quoiqu’elles soient arbitraires, les superstitions telles que la peur de passer sous une échelle, la peur des chats noirs ou celle des nombres « qui portent la poisse » ont la vie dure.

« Une fois qu’on les a intégrées à la culture, nous avons tendance à nous y conformer », expliquait en 2013 Thomas Gilovich, professeur de psychologie de l’Université Cornell à Ithaca, dans l’État de New York. « Vous avez le sentiment qu’en les ignorant vous allez provoquer le destin. »

Certaines personnes, volontairement ou mécaniquement, serrent les dents et attendent anxieusement la fin de la journée. D’autres changent complètement de comportement.