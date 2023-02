En Amazonie, des archéologues découvrent les vestiges d’une mystérieuse civilisation pré-colombienne

Fait marquant : certaines des colonies de Casarabe faisaient la taille de villes européennes du 17e siècle. Deux d’entre elles dépassaient les 100 hectares de superficie. « Le site le plus important découvert jusqu'à présent, 1,5 km de long et un km de large, est aussi grand que la ville allemande de Bonn au 17e siècle » explique ainsi l’une des co-autrices de l’étude, Carla Jaimes Betancourt, dans un communiqué. « Certes, il n’y avait pas d’écriture, et sûrement moins d’administration qu’en Europe. Par contre la complexité sociale est sans doute la même qu’outre-Atlantique à l’époque de la colonisation de l’Amérique» soulève Heiko Prümers, l’auteur principal de l’étude.

Ces archéologues travaillent sur cette civilisation depuis plus de vingt ans. L’utilisation, en 2019, de la nouvelle technologie Lidar, qui fonctionne un peu comme un radar, a changé la donne. Ces lasers que l’on envoie depuis un avion ou un drone permettent de cartographier une zone sans couper un seul arbre ! Une aubaine dans cette région où la forêt complique parfois les recherches. Les ondes lumineuses se reflètent sur la surface, puis, en fonction du temps qu’elles mettent à revenir vers l’avion, il est possible d’en déduire les reliefs d’un endroit.

« Grâce au Lidar, nous pouvons voir les plateformes et les terrasses, les routes et les pyramides » énonce l’archéologue Heiko Prümers. Fort de sa vingtaine d’années de fouilles sur le terrain, le scientifique s’attendait à ces trouvailles. Son équipe avait déjà identifié des restes d’un mur d’enceinte, de tombes, de terrasses, de chaussées et de canaux utilisés pour l’irrigation.