Il y a 125 000 ans, l'Homme de Néandertal chassait l'éléphant en Allemagne

Dans le cadre d’une étude parue récemment dans la revue Science Advances, une équipe internationale de chercheurs a eu la chance d’étudier de nombreux squelettes d’animaux chassés par l’Homme de Néandertal il y a de ça 125 000 ans. Le tableau de chasse comporte notamment plusieurs dizaines de squelettes d’éléphants adultes de l’espèce Palaeoloxodon antiquus.

Hauts de plus de 4 mètres et lourds de 13 tonnes, ces mastodontes étaient plus imposants encore que les spécimens les plus impressionnants de nos éléphants d’Afrique modernes et étaient dotés de défenses massives qui décourageraient même le plus aguerri des chasseurs.

Cependant, les squelettes retrouvés présentent tous des traces claires de découpage de la viande, ce qui indiquerait que l’Homme de Néandertal était tout à fait capable de s’attaquer à un tel goliath.

« Quand on ne trouve qu’un seul squelette, la présence de traces de coupures à tel ou tel endroit sur un os peut être un simple hasard », explique Sabine Gaudzinski-Windheuser, archéologue au centre de recherches archéologiques de Monrepos et autrice de l’étude. « Mais lorsque l’on en a autant que sur ce site, on ne peut que confirmer, encore et encore, que leur présence n’est pas le fruit du hasard. »

Pour rassembler ces preuves, les archéologues s’intéressent plus particulièrement aux restes d’animaux dont regorgent les lieux de vie des Néandertaliens. En étudiant la nature de ces os ainsi que les traces des éventuelles transformations, ils sont alors capables de déterminer de nombreux détails sur le type d’animaux chassés, mais également de déduire des informations sur les méthodes de chasse, et sur la structure et le fonctionnement des groupes.