Pourquoi la légende de la Zone 51 nous fascine-t-elle toujours autant ?

Chaque année, le mythe de la Zone 51 attire des touristes du monde entier. Les visiteurs se rendent à cette base aérienne près de Rachel, dans le Nevada, dans l'espoir d'apercevoir des engins spatiaux d'un autre monde.

Si la légende de la Zone 51 est discréditée depuis des années, une partie de son histoire est pourtant fondée sur des événements réels. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la Zone 51.

OÙ SE TROUVE LA ZONE 51 ?

À environ 190 kilomètres au nord-ouest de Las Vegas, quelque part entre les bornes 29 et 30 de la « route extraterrestre » du Nevada (la State Route 375), se trouve un chemin de terre non balisé. Bien qu'aucun bâtiment ne soit visible depuis la route, la piste mène à la base de Groom Lake (ou Homey Airport, comme on l'appelle sur les cartes d'aviation civile).

Au bout de cette route se trouve une base militaire connue sous de nombreux noms officieux : Paradise Ranch, Watertown, Dreamland Resort, Red Square, The Box, The Ranch, Nevada Test and Training Range, Detachment 3, Air Force Flight Test Center (Detachment 3, AFFTC)… et Zone 51.