Cet énorme bateau viking vieux de 1200 ans est un... tombeau

Le bateau date vraisemblablement de la période viking et sa taille apparente, près de 20 mètres de long, en fait l’un des plus grands à avoir jamais été mis au jour. Il s’agissait du premier navire viking intact découvert depuis des décennies ; une « découverte que l’on ne fait qu’une fois par siècle », selon les archéologues.

Le navire de Gjellestad n’était pas censé être exhumé, du moins pas dans l’immédiat, mais les effets du changement climatique et l’intensification de l’agriculture ont forcé la main aux archéologues. Leur étude, qui a duré cinq ans et marque la première campagne de fouilles effectuée sur un bateau-tombe viking de cette taille depuis cent ans, fournit non seulement une mine d’informations sur les navires et les sépultures de ces anciens marins redoutables, mais fait également office de banc d’essai pour savoir ce qu’il est possible de faire dire aux artefacts qui y ont été découverts, et ce jusqu’aux plus minuscules.

ENTERRÉ, PAS IMMERGÉ

Si l’image de guerriers vikings gisant dans leurs navires racés est un lieu commun de la culture populaire, peu de preuves archéologiques étayent l’idée selon laquelle on ait un jour incendié ou mis à l’eau des vaisseaux dans le cadre de cérémonies funéraires.

À la place, vers l’an 400 de notre ère, des centaines de puissants chefs de guerre scandinaves commencèrent à se faire enterrer dans leurs drakkars sous des tumuli hauts de plus de six mètres. Des milliers d’autres guerriers ne disposant vraisemblablement pas d’autant de moyens furent enterrés dans des bateaux plus modestes.

Cependant, de nos jours, ces bateaux-tombes scandinaves forment une espèce en danger critique d’extinction. Au fil des siècles, ces tumuli proéminents furent pillés ou labourés et leur contenu dérobé ou endommagé. Les quelques navires découverts depuis 1904 sont de simples épaves ou bien furent abandonnés dans des tourbières.