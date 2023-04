Sommaire du magazine hors-série National Geographic : Sur les traces des cités perdues

La plupart des grandes cités antiques n'ont pas totalement disparu mais nous avons oublié ce qu'elles représentaient et comment leurs civilisations existaient. Retrouvons la mémoire au fil des pages de ce hors-série qui nous rappelle ce qu'elles furent et ce qu'elles portaient de magnificence, de richesse archéologique et humaine.

Depuis les pyramides jusqu'aux cités de terre en Afrique du Nord et de l'Ouest, (Thèbes, Amana, Méroé, Alexandrie...), en passant par les cultures précolombiennes (Teotihuacán, Caracol, Machu Pichu...), les joyaux de la Méditerranée (Troie, Ephèse, Pompéi... ), les toutes premières villes du monde en Mésopotamie (Ourouk, Babylone, Meggido) et les trésors de l'Asie et du Pacifique (Angkor, Shimao, Mohejo-Daro), le travail des archéologues dans les fouilles aux quatre coins du monde, révèle les vestiges et les splendeurs des anciennes civilisations.