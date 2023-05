Découverte de la plus ancienne mention du dieu Odin

Ces 794 grammes d’or véritable, « enterrés à l’emplacement de ce qui semble être une longue maison danoise de l’époque », indiquent que le site était un centre de pouvoir, explique Mads Ravn, l’archéologue en chef. Cette collection de médaillons présente quelques singularités.

Tout d’abord, les médaillons sont datés de différents siècles. Lisbeth Imer, runologue pour le Musée National du Danemark, explique qu’ils ont été « utilisés sur une très longue période, et transmis sur des générations ». Les scientifiques ont identifié de grandes pièces romaines, représentant des empereurs du 4e siècle. La plus grande d’entre elles représente Constantin le Grand. Aux côtés de ces pièces ont été retrouvées des bractéates fabriquées en Scandinavie, à partir d’or, également romain. Les bractéates retrouvées auraient donc un lien évident avec l’Empire Romain d’Occident. Les gravures « imitent clairement celles que l’on retrouve sur certaines pièces romaines », notamment des représentations de visages à la manière des empereurs.

Or les éléments qui composent le trésor de Vindelev « ont été réalisés en Scandinave », affirme le linguiste Krister Vasshus. Les techniques de moulage, ainsi que l’usage d’un langage runique, indiquent qu’il ne s’agit pas d’une production romaine. Il y avait donc une influence culturelle marquée. Cependant, ce constat n’est pas suffisant pour établir avec certitude une quelconque alliance. Il pouvait simplement s’agir de pièces obtenues dans le cadre d’échanges commerciaux, puis fondues, avant d’être remoulées par les Scandinaves.

Certains des précieux objets retrouvés ont été « délibérément détruits par leurs propriétaires », indique Mads Ravn. Il peut s’agir de rituels d’offrande aux dieux, assez communs à cette époque et dans cette région. Ces destructions ne sont pas anodines, et seraient liées aux désastreux incidents volcaniques qui ont sévit au milieu du 6e siècle. Des études réalisées sur des carottes de glace au Groenland indiquent que de grandes quantités de cendres ont obscurci le ciel autour de l'année 536.

Les historiens de l’époque parlaient d’un mystérieux nuage ou d’une éclipse sans fin qui étouffait les rayons et la chaleur du soleil. Cette période, probablement la plus froide des deux derniers millénaires, a provoqué une grande famine, d’importantes migrations, et causé l’effondrement de nombreuses structures sociales principalement dans le Nord de l’Europe.

L’état de certains des médaillons pourrait constituer la preuve que les populations offraient en sacrifice des objets de grande valeur, cultivant l’espoir de voir le soleil percer à nouveau cet épais manteau noir qui recouvrait le ciel.

« IL EST L’HOMME D’ODIN »

Le trésor a été remis début 2023 aux scientifiques. Krister Vasshus, linguiste et spécialiste en histoire des anciens langages scandinaves et Lisbeth Imer, chercheuse au Musée National du Danemark, spécialiste en runologie et épigraphie, parviennent alors à déchiffrer les runes inscrites sur l’une des bractéates, ornée de fins motifs qui représentent la tête d’un homme et un cheval. « Juste au-dessus de la tête » représentée sur le médaillon, décrit Mads Ravn, « les runes font mention de la première, et plus ancienne inscription du nom d’Odin que nous ayons retrouvée. Elles datent du 5e siècle ». Cette mention du dieu principal des Ases, 150 ans plus tôt qu’estimé jusqu'à présent, remet en question les influences qui ont posé les bases de la mythologie nordique.

Cette opération était un véritable défi. « Ces runes mesurent 2 millimètres de large. […] Nous avons dû utiliser un microscope », explique Krister Vasshus. De plus, « certaines des runes étaient assez usées. Il peut y avoir différentes raisons à cela. […] Elles ont pu être abîmées par le toucher où parce que les médaillons ont été portés ». Il se trouve en effet que ce type de bractéates pouvait venir orner les vêtements des personnages puissants et influents. Enfin, la disposition en cercle des runes « ne permet pas de leur attribuer de début ou de fin », rajoutant à la difficulté d’interprétation.