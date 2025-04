La très puissante civilisation hittite a disparu en ne laissant (presque) aucune trace

Ce que nous savons des Hittites est, selon les standards de l’Histoire antique, extraordinairement nouveau. L’écriture hittite ne fut pas déchiffrée avant 1915, quand un linguiste de Prague, Bedřich Hrozný, se rendit compte que les tablettes exhumées étaient écrites dans une langue indo-européenne ; le plus ancien membre à date d’une famille qui inclut aujourd’hui aussi bien l’anglais que le sanskrit. Au cours du siècle dernier, plus de 30 000 vestiges de tablettes d’argile furent recueillis à Hattusa et dans d’autres cités hittites. On en découvre davantage chaque année. Ce flux constant d’informations nouvelles fait de l’hittologie l’un des champs les plus dynamiques et les plus changeants de l’Histoire antique.