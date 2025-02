Égypte : le dernier tombeau royal de la 18e dynastie vient d'être découvert

Les archéologues ont découvert l'entrée du tombeau en octobre 2022, lors de l'exploration d'un autre tombeau creusé dans la falaise. Le passage menait au tombeau lui-même. Au départ, les chercheurs pensaient qu'il appartenait à une reine ou à un roi mineur.

Mais l'archéologue de l'université de Cambridge Piers Litherland, qui a dirigé les fouilles, souligne deux éléments qui confirment qu'il s'agissait de la tombe d'un pharaon : des murs décorés de tracts hiéroglyphiques d'un texte funéraire royal connu sous le nom d'« Amduat » et des fragments de plâtre d'un plafond bleu peint d'étoiles jaunes, une représentation du ciel nocturne. Enfin, des inscriptions sur des fragments de décombres de « vases à canard » en albâtre - petites jarres en pierre ou en poterie en forme de canard que les anciens Égyptiens utilisaient pour contenir des cosmétiques, des parfums et des onguents - ont permis d'identifier le pharaon comme étant Thoutmôsis II.

QUI ÉTAIT THOUTMÔSIS II ?

On sait peu de choses sur Thoutmôsis II, qui a régné en tant que pharaon de 1493 av. J.-C. à 1479 environ, soit plus de 100 ans avant Toutânkhamon, mais qui faisait partie de la même dynastie de rois égyptiens : la 18e dynastie. Sa riche collection d'objets funéraires, qui pourrait être équivalente à celle de Toutânkhamon, a été retirée du tombeau il y a des milliers d'années, probablement lorsque les prêtres ont déplacé et ré-enterré la momie du roi pour la protéger des inondations, environ 500 ans après sa mort, explique Piers Litherland.

La momie réinhumée et celles d'autres pharaons - les réinhumations de rois étaient relativement courantes - ont été découvertes plus près de Thèbes au 19e siècle, et les scanners médicaux de sa momie effectués il y a quelques années laissent à penser que Thoutmôsis II était peut-être mort d'une insuffisance cardiaque. Mais le tombeau original de Thoutmôsis II n'a jamais été retrouvée, même si les égyptologues savaient qu'il devait en avoir une. « C'est la dernière tombe manquante des rois de la 18e dynastie », souligne Piers Litherland.

Le tombeau récemment mis au jour se trouve à un peu plus d'un kilomètre à l'ouest de la Vallée des Rois et « comble une lacune » dans la compréhension archéologique de l'ancienne nécropole ; elle suggère également que la même zone pourrait contenir les tombes originales d'autres pharaons, tels que Thoutmôsis Ier et son prédécesseur, Amenhotep Ier.

QUEL GENRE DE SOUVERAIN ÉTAIT-IL ?

Thoutmôsis II a régné dans l'ombre de son père Thoutmôsis Ier, un puissant pharaon qui a contribué à l'établissement du Nouvel Empire égyptien après une période de crise et d'instabilité. Les archives indiquent que Thoutmôsis II a mené des campagnes militaires réussies qui ont consolidé les conquêtes de son père en Nubie et en Syrie.

Certains affirment que Thoutmôsis II est un concurrent du pharaon anonyme du Livre de l'Exode qui a tenté de poursuivre Moïse et les Israélites à travers la mer Rouge. Mais rien ne prouve que les événements bibliques se soient produits et, en tout état de cause, le récit correspond mieux à un pharaon postérieur comme Merneptah ou son père Ramsès II, explique Nicholas Brown, égyptologue à l'université de Yale.

Thoutmôsis II est surtout connu comme l'époux - et demi-frère - de la puissante reine égyptienne Hatchepsout, qui a régné en tant que pharaon pendant plus de vingt ans après sa mort et qui a peut-être présidé à ses funérailles. Son fils, Thoutmôsis III, né d'une autre épouse royale, était également connu sous le nom de Thoutmôsis le Grand. Il a d'abord régné en tant que co-dirigeant avec sa tante et belle-mère Hatchepsout, avant de devenir un pharaon à part entière.

Les spécialistes de l'Égypte ancienne sont ravis de la récente découverte. « Il est toujours passionnant de faire de nouvelles découvertes dans la Vallée des Rois », déclare Peter Der Manuelian, égyptologue à l'université de Harvard. « Ce tombeau fournira sans aucun doute des preuves supplémentaires pour reconstituer la dynamique historique autour de la famille royale à cette époque ».

POURQUOI CE GENRE DE DÉCOUVERTES EST-IL SI RARE AUJOURD'HUI ?