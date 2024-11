Aspasie, figure oubliée de la philosophie antique

Milet est par ailleurs reconnue par les historiens comme la ville ayant donné naissance à la philosophie. Y sont nés de grands noms comme Thalès, Anaximandre et Anaximène, les trois premiers philosophes de l'histoire. Cette concentration philosophique fit de Milet le centre de cette science humaine, et Aspasie y fut exposée dès sa plus tendre enfance. « C’est peut-être la caractéristique la plus importante des débuts de sa vie », souligne Roy Casagranda.

L’INFLUENCE D’ASPASIE DANS LA VIE INTELLECTUELLE ATHÉNIENNE

Ce qui est le plus regrettable « c'est que nous ne connaissons pas son travail philosophique », déplore Roy Casagranda. « Nous savons uniquement qu’elle était l’enseignante ou la mentor de Socrate. Par conséquent, il est possible de supposer que certaines des idées du philosophe étaient celles d’Aspasie ou basées sur celles d’Aspasie ».

Socrate n’ayant jamais posé à l’écrit son propre travail, tout ce que nous savons d'Aspasie vient de Platon. Dans son dialogue Ménexène, l’influence d’Aspasie n'est visible qu’à travers Périclès, notamment en ce qui concerne ses talents oratoires et ses capacités intellectuelles. Périclès se serait inspiré des idées d’Aspasie pour rédiger ses discours. Dans le dialogue Théétète, Socrate, le personnage principal de Platon, fait allusion à Aspasie comme une femme intellectuellement exceptionnelle qui exerçait une grande influence sur les discussions philosophiques et politiques athéniennes.

Xénophon, un autre élève de Socrate, mentionne dans les Mémorables au livre quatre, chapitre six, « Périclès, dit-on, s’inspirait des discours d’Aspasie pour prononcer ses propres discours en public, et il avait pour elle un grand respect, tant pour ses talents oratoires que pour son esprit ». Dans le chapitre suivant, il écrit « Il semble que Socrate n’a jamais dénigré Aspasie, au contraire, il la tenait en haute estime ». Ces deux citations laissent penser qu’Aspasie aurait bien joué un rôle de mentor pour Socrate et Périclès. Selon Roy Casagranda, « Aspasie leur aurait aussi enseigné la raison et la justice », mais cela reste une supposition.

MYSOGYNIE ET ACCUSATIONS