Un chef-d'œuvre de la Renaissance resté caché pendant des siècles a refait surface

La ville de Llerena, dans le sud-ouest de l’Espagne, ne manque pas de monuments historiques. Haut lieu musulman à l’époque de la domination arabe sur le sud du pays, elle passa sous contrôle chrétien au 13e siècle. Pendant une brève période au milieu du 15e siècle, Llerena fut un centre de tolérance religieuse et de savoirs, un lieu où juifs, chrétiens et musulmans vivaient et travaillaient ensemble.