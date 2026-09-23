Cette bague a-t-elle appartenu à Ponce Pilate ?

UNE BAGUE POUR PILATE ?

Le problème initial que pose l’hypothèse d’un lien entre la bague et Pilate est la qualité de l’objet. La bague est composée d’un alliage de cuivre bon marché, le type de métal utilisé dans la fabrication des bagues de sceau destinées aux artisans de condition modeste et aux affranchis, et l’ouvrage est loin d’être soigné. L’analyse initiale a conclu qu’elle n’avait « pas été fabriquée par un maître forgeron ». En outre, m’explique Catherine Bonesho, le récipient représenté au centre de la bague ressemble aux cratères en calice figurant sur d’autres objets juifs des premiers et deuxième siècles. Cela suggère, ajoute-t-elle, que la bague a été fabriquée localement. Dans l’ensemble, elle semble trop rudimentaire pour avoir été portée par une personne du rang social de Pilate.

Puis vient le problème de l’inscription en grec. Trois lettres figurent de chaque côté du récipient figurant au centre de la bague. Lues dans le sens horaire, elles forment le mot ΠIΛATO. Normalement, le nom latin Pilatus, traduit en grec, devrait donner Pilatos, ou peut-être Pilatou, pour signifier « appartenant à Pilate ». Ce sont les formes grammaticales habituelles que l’on retrouve sur les bagues de sceau ou sur les cachets. Cette graphie n’apparaît nulle part ailleurs et, de ce fait, les chercheurs sont restés perplexes.

Devant ces éléments déroutants, les chercheurs ont émis l’hypothèse que l’inscription devrait peut-être être lue comme deux mots abréviés plutôt que comme un unique mot. Trois reconstructions différentes ont été proposées mais toutes aboutissent à des expressions très rares et les exemples qui peuvent leur être assimilés proviennent d’époques différentes. Aucune de ces hypothèses ne permet d’expliquer comment la bague s’est retrouvée à Hérodion.

Pour déchiffrer l’inscription de la bague, Catherine Bonesho renvoie à une troisième option. Selon elle, il faudrait la lire au datif et lui donner le sens de « pour / à Pilate ». Si l’on n’a pas pris cette hypothèse au sérieux plus tôt c’est que la forme dative devrait s’orthographier ΠIΛATΩ avec un oméga long (Ω), tandis que cette inscription donne à lire ΠIΛATO avec un omicron court (O). Selon Catherine Bonesho, il s’agirait d’une faute dans la translittération grecque du datif latin, une erreur apparemment très fréquente à cette époque. Le latin était encore une langue émergente utilisée principalement par les membres de l’administration et de l’armée romaines, tandis que le grec était largement parlé dans toute la Judée. Comme l’explique Catherine Bonesho, la translittération du latin en grec était importante, car « cela augmentait les chances que quelqu’un comprenne l’inscription une fois apposée sur un objet ». On trouve de nombreux autres exemples de cela dans des inscriptions datant du premier siècle à Jérusalem.