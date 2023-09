Ces chaussures avaient des talons de 50 cm (et les femmes les portaient vraiment)

Les chaussures à talons sont un élément incontournable de nos garde-robes depuis de nombreux siècles. Dans la Grèce et la Rome antiques , les femmes portaient déjà des sandales à semelle compensée et, à l’époque de l’Empire ottoman , les qabaqib, des sabots de bois, permettaient de protéger les pieds de l’humidité et de la chaleur dans les bains publics.

Le record de la chaussure la plus élevée peut cependant être attribué à la chopine, un type de chaussure à semelle compensée portée par les femmes nobles de Venise à la fin du 16e siècle. Le modèle le plus haut jamais répertorié, aujourd’hui conservé au musée Bardini de Florence, atteint la hauteur impressionnante de 60 centimètres. Un autre modèle plus court, mais tout de même incroyablement grand, sera également exposé au Museum of Fine Arts de Boston du 9 septembre 2023 au 7 janvier 2024.