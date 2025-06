Cet objet vieux de 4 500 ans serait l'un des plus anciens hochets jamais découverts

Selon une étude qui vient de paraître, des hochets en argile fabriqués en Syrie il y a 4 500 ans l’ont été dans le but spécifique d’« amuser et calmer » les nourrissons. Toutefois, certains archéologues pensent qu’on s’en servait dans des rituels afin de repousser les esprits malins ou alors afin de faire ces deux choses à la fois.

Dans la nouvelle étude, publiée dans la revue Childhood in the Past, Mette Marie Hald et ses co-auteurs décrivent des artefacts conservés par le musée après des fouilles sur un tertre antique à Hama, en Syrie, dans les années 1930. S’ils s’avéraient bel et bien destinés au divertissement des bambins, alors ceux-ci compteraient parmi les plus anciens jouets répertoriés dans les archives archéologiques.