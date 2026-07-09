Cette imposante statue de Ramsès II a été traînée à travers le désert

Il y a 3 300 ans environ, des artisans égyptiens travaillaient sur un immense bloc de granit dans la ville d’Assouan, à 850 km au sud de Gizeh. Alors que la chaleur accablante tirait de la sueur de leurs corps épuisés, ces ouvriers extrayaient soigneusement de sa carrière le bloc de pierre dans lequel ils sculpteraient une grande statue royale. Ce projet avait été ordonné par nul autre que Ramsès II, qui régna sur l’Égypte de 1279 à 1213 av. J.-C.

Les millénaires allaient enfouir sous le sable ce monument qui tomba dans l’oubli. Mais plus tôt cette année, des chercheurs ont redécouvert ce colosse sur le site archéologique de Tel Fara’un (qui signifie « colline du pharaon »), à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu d’origine.

« Le moment où le visage royal de la statue a commencé à apparaître nous a tous extraordinairement enthousiasmés », raconte Hesham Hussein, égyptologue du ministère égyptien du tourisme et des antiquités qui a supervisé les fouilles. « Se tenir devant une statue liée à l’un des plus grands rois de l’histoire égyptienne, c’était véritablement inoubliable. »

La statue, qui pèse six tonnes et atteint près de 2,50 mètres de hauteur, présente des traces montrant qu’elle fut extraite, expédiée une première fois, puis expédiée de nouveau dans le cadre d’un processus de réutilisation long et délibéré. Elle révèle l’histoire souvent méconnue des grands monuments transportables de l’Égypte antique.

« Le transport de monuments à cette échelle nécessitait des équipes d’ouvriers hautement organisées ainsi qu’une ingénierie minutieuse, explique Hesham Hussein. Cette statue enrichit nos connaissances concernant la façon dont on réutilisait les monuments royaux, dont on les recontextualisait et dont on les préservait dans l’Égypte ancienne. »

La découverte a été annoncée par les autorités égyptiennes au mois d’avril.

DES MONUMENTS EN MOUVEMENT

Mais comment cette statue remarquable a-t-elle effectué ce long voyage ?

Selon Hesham Hussein, l’histoire de la statue commence probablement à Assouan. Comme de nombreux monuments érigés durant le règne de Ramsès II, on la tailla vraisemblablement dans les carrières de granit de qualité supérieure d’Assouan, puis on lui fit remonter le Nil sur plus de 800 kilomètres sur un traîneau ou par bateau jusqu’à Pi-Ramsès, ville que Ramsès II finirait par désigner comme capitale de l’Égypte.

Pi-Ramsès se situait sur ce qui était alors le bras le plus oriental du delta du Nil, ce qui la plaçait stratégiquement près de frontières hostiles avec l’Empire hittite rival. Ramsès fit ériger de nombreuses statues à travers les villes pour exhiber son pouvoir et sa nature divine et fut à l’origine de plus de monuments que tout autre pharaon avant ou après lui.