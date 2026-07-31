Ère viking : qui repose dans le plus ancien bateau-tombe de Norvège ?

À quelques pas du port de l'île de Leka, en Norvège, se dresse un imposant tumulus funéraire appelé Herlaugshaugen. S'étalant sur près de 60 mètres à sa base pour une hauteur d'environ quatre étages, la masse de terre domine le paysage.

« C'était la première chose que l'on voyait en arrivant sur l'île », déclare Geir Grønnesby, archéologue à l'université norvégienne de sciences et de technologie. « La rumeur racontait que la colline dissimulait un navire, mais rien ne permettait de l'affirmer. »

Pendant des siècles, les historiens pensaient que la structure Herlaugshaugen était le dernier lieu de repos d'un roi de l'âge des Vikings, Herlaug, mort en 871. À en croire les récits islandais posthumes, au lieu de s'avouer vaincu face à l'un de ses rivaux, Herlaug préféra être enterré vivant aux côtés de ses hommes dans un tertre funéraire.

Chez les Vikings et leurs ancêtres, la mort façonnait le paysage. Les guerriers scandinaves avaient adopté des rites funéraires nombreux et variés : certains étaient incinérés, mais les plus puissants étaient souvent enterrés sous de larges tumulus dressés sur des sites de renom.

« Ces monts sont faits pour être vus, indique Grønnesby. Ils symbolisent le pouvoir et assurent l'héritage du défunt. »

En juin 2023, Grønnesby et ses collègues ont visité l'île de Leka pour enquêter sur la rumeur du navire enseveli sous Herlaugshaugen. Armés de détecteurs de métaux, ils ont sondé la zone à la recherche de rivets métalliques caractéristiques du bordage à clin utilisé pour assembler les planches de bois des navires de l'époque.

L'équipe a extrait du tumulus 29 rivets en fer, ainsi que des fragments de bois, confirmant la théorie d'un langskip, le « bateau long » nordique, enterré sur le site.

Cependant, la datation au carbone 14 du bois attaché aux rivets et d'autres matières organiques, incluses dans les couches de charbon et de sable coquillier utilisées pour recouvrir le navire, suggère que l'ensevelissement aurait eu lieu vers l'an 700, soit un siècle avant le début de l'âge des Vikings et près de deux siècles avant la mort d'Herlaug.

Publiée en avril dans la revue Antiquity, la découverte fait d'Herlaugshaugen le plus ancien bateau-tombe connu à ce jour en Norvège. Par ailleurs, elle suggère l'existence, parmi les ancêtres des Vikings, de chefs suffisamment puissants pour organiser la construction laborieuse d'immenses tumulus funéraires. L'étude ouvre également une fenêtre sur les liens culturels forts établis par la société scandinave à travers la mer du Nord, y compris avec l'Angleterre médiévale.

« C'est une découverte fascinante, car elle indique que la pratique du bateau-tombe est ancrée dans la tradition scandinave bien plus profondément qu'on ne le pensait », déclare Howard Williams, archéologue à l'université de Chester, en Angleterre, non impliqué dans l'étude. « L'idée que les bateaux-tombes appartiendraient uniquement à l'âge des Vikings est donc un mythe. »