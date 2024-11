Après l'incendie, des trésors enfouis sous Notre-Dame de Paris ont été découverts

Dans la messe catholique, cette même histoire est reconstituée lors du sacrement de l’Eucharistie, à travers la transsubstantiation du pain et du vin, représentant respectivement le corps et le sang du Christ. Au Moyen Âge, cependant, les fidèles de Notre-Dame ne pouvaient apercevoir le prêtre positionné derrière le jubé lorsqu’il accomplissait le sacrement. Il leur était également impossible d’entendre les mots qu’il marmonnait au maître-autel se trouvant alors à l’extrémité du chœur.

Le silence n’aurait, en ce temps-là, aucunement frustré les membres de la congrégation. « C’est le moment où l’on ne voit rien et où l’on n’entend rien qui est le plus important », explique Mathieu Lours. « C’est le moment le plus mystérieux, celui où les gens écoutent le plus... Ils savent qu’il se passe quelque chose de tout à fait incroyable. Un miracle est en train de se produire. »

Il est vrai qu’à cette époque-là, des centaines de messes étaient célébrées chaque jour au niveau des nombreux autres autels de Notre-Dame. Aucun jubé ne s’élevait devant ceux-ci. Si les fidèles désiraient s’approcher du miracle, il leur en était possible.If people wanted to get closer to the miracle, they could.)