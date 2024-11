Trypillia, le plus vieux site urbain d’Europe se trouve en Ukraine

L’INCENDIE

À Trypillia, toutes les structures ont été incendiées au cours des deux mille ans d'existence de cette culture. Les chercheurs tentent d'identifier la cause de cet ou ces incendie(s) depuis plus de cent vingt ans. Pour Mykhailo Videiko, le départ de feu pourrait avoir été intentionnel : « le sacrifice était largement pratiqué dans beaucoup de religions. C’était, pensait-on, le meilleur moyen pour "transférer" quelque chose ou quelqu’un dans l’autre monde ».

Johannes Muëller a d’abord pensé à une raison climatique, mais « en 3600 avant notre ère, il n'y a pas eu d'événement majeur au regard du climat ». Selon lui, deux hypothèses peuvent expliquer l’incendie. « Si l’on considère l’hypothèse du système politique communautaire, un système sans hiérarchie et sans différence sociale, on peut envisager qu’il n’était pas infaillible. Avec l’augmentation démographique, l’augmentation du savoir, et l’apparition de nouveaux moyens de communication, le système politique a dû s’adapter et se centraliser ». Selon lui, « cette centralisation est visible dès 3700 avant notre ère », et aurait pu déstabiliser la région.