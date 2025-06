Dans le Var, une épave datant du 16e siècle a été découverte à plus de 2 500 mètres de profondeur

C’est en traitant les données du sonar, déployé lors d’une plongée opérationnelle, que les opérateurs du Centre expert plongée humaine et intervention sous la mer (CEPHISMER) ont détecté les contours d’une épave inconnue. La découverte a ensuite été signalée au Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm), service à compétence nationale du ministère de la Culture basé à Marseille, puis confirmée lors d’une seconde plongée grâce à des images et vidéos capturées par un drone sous-marin filoguidé.

L’annonce de cette remarquable découverte n’a été rendue publique que le 11 juin dernier, lors d’une conférence de presse animée par le Drassm, en marge de la Troisième Conférence des Nations unies sur l’Océan (UNOC 3) qui se tenait à Nice.

Rebaptisée « Camarat 4 » en référence à sa localisation, l’épave est celle d’un navire de commerce italien datant du 16e siècle, long de 30 mètres et large de 7 mètres. Dans ce secteur autrefois très fréquenté, traversé par plusieurs routes maritimes, « Camarat 4 » est le quatrième bien culturel maritime à avoir été inventorié.

UNE DÉCOUVERTE EXCEPTIONNELLE DANS UN SECTEUR TRÈS FRÉQUENTÉ

Pour Marine Sadania, archéologue sous-marin au Drassm et plongeuse professionnelle, le site mis au jour « est vraiment exceptionnel par sa profondeur puisqu’il s’agit, en réalité, de l’épave la plus profonde [jamais référencée] en France ». Selon la spécialiste, d’un point de vue chronologique, cette découverte n’est néanmoins pas si rare puisque « une bonne dizaine d’épaves de cette période-là [sont aujourd’hui] répertoriées entre le littoral Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et la Corse ».

Depuis les années 1980, « dans le secteur varois, il y a déjà eu au moins quatre ou cinq autres épaves de la même chronologie » qui ont été découvertes. « Ces sites doivent traduire des liaisons commerciales qu’on pourrait commencer à dessiner grâce à toutes ces épaves », précise l’archéologue.

Marine Sadania rappelle que la région PACA est l’un des berceaux de l’archéologie sous-marine. En 1952, « les premières fouilles sous-marines ont [été menées] à Marseille, au pied du Grand Congloué, dans les calanques, [par le commandant] Cousteau et Fernand Benoît », archéologue et alors directeur des Antiquités de Provence. « L’archéologie sous-marine est aussi marquée [par] l’histoire de la Marine nationale et la création du GERS », le Groupe d’études et de recherches sous-marines, dont le CEPHISMER, basé à Toulon, est aujourd’hui l’héritier. Ce sont d’ailleurs les équipes du CEPHISMER qui, dans le cadre des politiques de maîtrise des fonds marins, ont rendu cette découverte possible.

CONSERVER UN SITE QUASI INTACT

En raison de son importante cargaison, « très rapidement, on constate que c’est un navire de commerce du 16e siècle », affirme Marine Sadania. « Il y a différentes cargaisons qui ont été identifiées, au moins trois à ce stade. On n’est pas à l’abri qu’il y en ait d’autres », précise-t-elle. Parmi les marchandises retrouvées figurent plusieurs centaines de pichets ligures en céramique, ainsi que des assiettes empilées, probablement aussi de production ligure, mais plus difficiles à identifier en raison de leur agencement. « Dans les archives, on parle [également] de transport de fer en barres », qui aurait pu servir à la fabrication d’outils ou d’armes.